Schweden ist Eishockey-Weltmeister - Schweiz verpasst Sensation

Schweden hat eine der größten Sensationen der Eishockey-Geschichte knapp verhindert und ist nach einem Sieg über die Schweiz zum elften Mal Weltmeister. Am Sonntagabend verteidigten die Schweden in Kopenhagen durch das 3:2 (1:1, 1:1, 0:) nach Penaltyschießen gegen den Überraschungsfinalisten ihren Titel vom WM-Endspiel 2017 in Köln.