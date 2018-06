Schweden-Legende Andersson über DFB-Team: "Die Mannschaft war 2014 besser"

Anzeige

Abwehrkante Patrik Andersson (46) machte 96 Spiele für die Nationalmannschaft Schwedens und wurde bei der WM 1994 mit der Auswahl seines Landes überraschend Dritter. Der SPORTBUZZER sprach mit dem Mann, der die Bayern 2001 mit seinem Tor im Hamburg zur Last-Minute-Meisterschaft schoss, über das Duell zwischen Deutschland und Schweden.

SPORTBUZZER: Herr Andersson, Schweden kann ins Achtelfinale einziehen und ganz nebenbei den Weltmeister aus dem Turnier werfen. Könnte ein ganz guter Samstag für Sie werden.

Patrick Andersson (46): Ja. (lacht) Die Stimmung ist natürlich gut. Ich war gerade fünf Tage mit FIFA-Legenden in Moskau, dann drei Tage mit Barcelona-Legenden in Rumänien. Ich bin am Sonntag zurückgeflogen über Moskau. Bei der Landung dort habe ich mitbekommen, dass Deutschland gegen Mexiko verloren hat. Das war eine riesige Überraschung.

Schweden hat gegen Südkorea aber auch nicht überzeugt – „nur“ mit 1:0 gewonnen.

Im ersten Spiel ist es immer spannend zu beobachten, wie die Qualität der Mannschaft ist. Die Südkoreaner haben das Spiel am Anfang bestimmt, sind viel gelaufen, aber haben keine großen Chancen herausgespielt. Dann sind sie passiv geworden, Schweden ist in die Partie gekommen – aber ohne Torerfolg. Die zweite Halbzeit lief ähnlich – und am Ende haben wir glücklich 1:0 gewonnen. Das muss auch mal reichen.

Schwedens Mannschaft besteht aus elf kantigen Riesen, heißt es oft. Ist das ein Irrglaube?

Das ist schon so. Wir spielen aus einer kompakten Abwehr auf Konter – und bei Standards sind wir sehr gefährlich. Wir haben in der Qualifikation eigentlich nur einen Spieler gehabt, der das Spiel anders gestaltet: Emil Forsberg. Aber er läuft seiner Form hinterher. Sein erstes Jahr in Leipzig war überragend, seine letzte Saison dann nicht so gut. Gegen Südkorea war er 35 Minuten nicht zu sehen. Wer mir gut gefallen hat: Viktor Claesson (FK Krasondar, d. Red.). Er kann für viel Unruhe sorgen.

Was für einen Charakter hat das schwedische Team?

Alle wissen, wie man ins Spiel gehen muss – so, dass am Ende drei Punkte geholt werden. Es ist eine Einheit. Sie wissen aber auch, dass sie nicht unbedingt in der Lage sind, jeden Gegner auszupielen. Sie werden auch gegen Deutschland kompakt hinten stehen. Sie haben Respekt vor den Deutschen. Und die werden gegen uns nicht wieder die Fehler aus dem Spiel gegen Mexiko zeigen.

10 ehemalige Schweden-Stars und was aus ihnen geworden ist: Zahlreiche große Stars haben in der Vergangenheit das Trikot der schwedischen Nationalmannschaft getragen. Wir haben zehn von ihnen genauer unter die Lupe genommen. Was aus ihnen geworden ist? Wir verraten es euch - klickt euch durch die Galerie! © Getty Images/Montage Zlatan Ibrahimovic: Nach Schwedens Qualifikation wurde lange hin und her spekuliert, ob "King Zlatan" für die WM 2018 ein Comeback geben könnte. Am Ende erteilte der wohl spektakulärste Stürmer der letzten Jahre dem Ganzen eine Absage. Zlatan ist Kult: Der Stürmer mit einem größeren Ego als seine Nase sorgte immer wieder mit witzigen Sprüchen, aber auch mit spektakulären Toren für Aufsehen. Er lässt seine Karriere derzeit noch bei Los Angeles Galaxy ausklingen - und trifft dort nach wie vor regelmäßig. © 2016 Getty Images Henrik Larsson: Der Stürmer spielte in seiner Karriere unter anderem für Celtic Glasgow, Manchester United und den FC Barcelona. In den internationalen Fokus schaffte er es bei der WM 1994 in den USA, als er mit den Schweden Dritter wurde und im Viertelfinale gegen Rumänien den entscheidenden Elfmeter versenkte. Mit dem FC Barcelona gewann er 2006 gegen den FC Arsenal außerdem die Champions League. Seine insgesamt 133 Karrieretore in 337 Pflichtspielen brachten ihm 2005 die Ehre, vom schwedischen Verband zum "König der schwedischen Fußballgeschichte" gewählt zu werden. Und, nicht genug der Ehren, wurde er für sein langjähriges Engagement für Celtic Glasgow von der Queen zum Ritter geschlagen. Nach seinem Karriereende ließ er sich bei kleineren schwedischen Vereinen zum Trainer ausbilden. Von 2014 bis 2016 war er Cheftrainer seines Heimatvereins Helsingborgs IF, ging aber nach dem Abstieg 2016. © 2006 Getty Images Martin Dahlin: Martin Dahlin ist eine der größten Legenden in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Von 1991 bis 1998 spielte er (mit einer Saison Leihe bei der AS Rom 1996/97) für die "Fohlen" und steht mit 68 Toren in 147 Spielen auf Platz 12 der ewigen Torschützenliste. Den größten Erfolg seiner Karriere erlebte er beim DFB-Pokal-Sieg 1995, als er im Finale gegen Wolfsburg (3:0) das erste Tor schoss. Beim dritten Platz bei der WM 1994 steuerte er für Schweden außerdem vier Tore in fünf Spielen bei. Noch während seiner Karriere gründete er sein eigenes Mode-Label, das er noch heute besitzt. Als Spielerberater kümmert er sich inzwischen außerdem auch um einige aktuelle schwedische Nationalspieler. © Getty Images Kim Källström: Der laufstarke Mittelfeldspieler begann seine Karriere beim schwedischen Verein Häcken, von wo er nach einer ersten starken Saison zum Stockholmer Verein Djurgardens wechselte. Mit guten Leistungen als treffsicherer Sechser empfahl er sich für Höheres und wechselte erst zu Stade Rennes, dann zu Olympique Lyon. Bei der Lyonnaise verbrachte er seine erfolgreichste Zeit und wurde drei mal in Folge französischer Meister. Nach weiteren weniger erfolgreichen Stationen bei Spartak Moskau, Arsenal und den Grashoppers Zürich kehrte der Mann mit dem starken linken Fuß Anfang 2017 zurück zu Djurgardens und beendete dort im Dezember seine Karriere. In der schwedischen Nationalmannschaft ist er mit 131 Spielen auf Platz vier der Rekordspieler. Seit seinem Karriereende ist er Fernsehexperte beim schwedischen Eurosport. © Getty/Bongarts Freddie Ljungberg: Der "Zehner" kam 1998 von seinem Heimatverein Halmstads BK zum FC Arsenal, wo er die besten Jahre seiner Karriere erleben sollte. 2002 gewann er mit den "Gunners" das Double aus Meisterschaft und FA Cup, 2004 war er teil der legendären "Invincibles", die nach einer Saison ohne Niederlage die Premier League gewannen. Außerdem stehen zwei weitere Pokal-Titel für Ljungberg und Arsenal zu Buche. Als negativen Höhepunkt verlor er mit den Londonern zusätzlich das Champions-League-Finale 2006. Nachdem er Arsenal 2007 verließ, holte er sich noch mit zahlreichen skurilen Engagements bei exotischeren Klubs wie Mumbai City das späte "Wandervogel"-Image ab. Seine Karriere beendete er dann erst 2014 mit 37 Jahren. Anschließend war der Mann, der auch gerne mal als Model vor die Kamera trat, bisher Jugend-Trainer bei Arsenal und für ein halbes Jahr Co-Trainer beim VfL Wolfsburg unter Andries Jonker. © 2006 Getty Images Anders Svensson: Insgesamt 19 Jahre spielte Svensson für den schwedischen Erstligisten IF Elfsborg, nur unterbrochen durch vier Jahre beim FC Southampton. Als defensiver Mittelfeldspieler hat er außerdem 148 Spiele für die schwedische Nationalmannschaft bestritten - Rekord. Sein größter Karrieremoment stammt wohl aus dem letzten Gruppenspiel bei der WM 2002 gegen Argentinien. Mit einem wunderschönen Freistoßtor sicherte er den Gruppensieg vor England und Argentinien. Seinem Verein ist er als Marketingmitarbeiter treu geblieben. Außerdem hat er 2017 an einer schwedischen Celebrity-TV-Show teilgenommen. © Getty Images Olof Mellberg: Der robuste, kopfballstarke Abwehrspieler erlebte die beste Zeit seiner Karriere bei Aston Villa. Von 2001 bis 2008 spielte er für den Klub aus Birmingham. In dieser Zeit etablierte er sich als feste Stütze und wurde Kapitän - nicht nur im Verein, sondern auch in der schwedischen Nationalelf. Zur tragischen Figur wurde er, als er im EM-Viertelfinale 2004 im Elfmeterschießen gegen die Niederlande den entscheidenden Elfmeter verschoss. 2008 verließ er Villa und wechselte zu Juventus Turin, für das er zwei Jahre als Innenverteidiger auflief. Nachdem er von Fabio Cannavaro verdrängt worden war, ging es zu Olympiakos Piräus, wo er in zwei Jahren zweimal Meister wurde. Danach spielte er noch eine Saison beim FC Villareal, mit dem er in die Primera Division aufstieg und beim FC Kopenhagen, bis er 2014 mit dem Fußballspielen aufhörte. Nach seiner Karriere wurde er Trainer bei IF Brommapojkarna. Sensationell schaffte er mit dem Verein den Durchmarsch aus der schwedischen dritten in die erste Liga. Danach verlängerte er seinen Vertrag nicht und ist derzeit vereinslos. © Getty/Bongarts Andreas Isaksson: Eine der größten Konstanten, die der schwedische Fußball der 2000er hatte, ist der Torhüter. Von 2002 bis 2016 hielt Andreas Isaksson beständig das Tor der "Blagult", der Nationalelf, sauber. Noch in der Jugend wechselte er zu Juventus Turin, kam dort aber nicht an Edwin Van der Sar und Gianluigi Buffon vorbei. Deswegen kehrte er zurück in die schwedische Heimat zu Djurgardens IF. In drei Jahren gewann er mit den Stockholmern zwei Meisterschaften und einmal den Pokal. Im Sommer 2004 wechselte er zu Stade Rennes und ersetzte dort Petr Cech. Nach zwei vernünftigen Jahren in Frankreich zog er weiter zu Manchester City, wo er allerdings auf der Bank Platz nehmen musste. 2008 folgte der Transfer zum niederländischen Meister PSV Eindhoven. Für den Verein machte er in vier Jahren insgesamt 123 Spiele und tauchte regelmäßig im Europapokal auf. Als sein Vertrag dort auslief, wechselte er in die Türkei zu Kasimpasa Istanbul, wo er weitere vier Jahre spielte. 2016 kehrte auch er dann noch einmal zu Djurgardens zurück, wo er seine Karriere nach der vergangenen Saison beendete. © 2004 Getty Images Rade Prica: In den frühen 2000ern gab es eine Zeit, in der ein deutscher Bundesligist eine starke schwedische Exklave war: Bei der Rostocker Hansa spielten von 2000 bis 2003 mit Joakim Persson, Andreas Jakobsson, Magnus Arvidsson, Marcus Lantz, Peter Wibran und eben Stürmer Rade Prica sechs Schweden gleichzeitig. Stellvertretend für alle sechs hat es Rade Prica in diese Liste geschafft. In 123 Spielen für die "Kogge" schoss er 23 Tore und bereitete 23 weitere vor. Bei den Fans hatte er einen solch hohen Status, dass sie ihm noch bei seinen späteren Stationen hinterherreisten. Selbst heute sagt er noch: "Hansa Rostock und ich – diese Liebe hält ewig." Für die schwedische Nationalmannschaft machte er ganze 14 Länderspiele. Heute ist er Jugendtrainer bei Malmö FF. © imago Markus Rosenberg: Auch Markus Rosenberg ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Von 2007 bis 2010 und 2011/2012 stand der Mittelstürmer 165 Mal für Werder Bremen auf dem Platz, erzielte dabei 53 Tore. Mit Werder gewann er 2009 den DFB Pokal, schoss außerdem 2010 ein elementar wichtiges Tor für die Champions-League-Qualifikation. Ansonsten hatte er beim Bremer Anhang allerdings ein schweres Standing. 2012 verließ er Werder deswegen schließlich in Richtung West Bromwich Albion. Nach zwei Jahren auf der Insel ging er zurück in die schwedische Heimat, wo er seitdem für Malmö FF stürmt. Für Schweden machte er 6 Tore in 33 Länderspielen, wurde aber seit 2012 nicht mehr berufen. © 2005 Getty Images

Anzeige

Die Debatte um Özil und Gündogan, die Diskussion um die Unterkunft, Gerüchte um Grüppchenbildung im Team. Ist die Unruhe um das Team der Deutschen ein Vorteil für Schweden?

Was heißt schon Unruhe? Wenn man sieht, in welchen Klubs die deutschen Spieler spielen, sieht man ja, dass sie täglich mit der großen Öffentlichkeit umgehen müssen. Es ist nichts Neues für sie. Die deutsche Mannschaft müsste sehr geschult sein, was den Umgang damit angeht. Und wie ich die Deutschen kenne, erwarte ich von der Mannschaft gegen Schweden eine Trotzreaktion.

In Deutschland wird auf hohem Level diskutiert, ob einige Nationalspieler den Höhepunkt ihrer Karriere nicht schon hinter sich haben. Wie sehen sie das?

Einige Spieler schon.

Welche?

Gomez und Müller. Aber auf ihrem Level heißt das ja nicht, das sie keine Qualität mehr haben. Und überhaupt: So viele Bayern im Team, dazu Kroos von Real Madrid, Khedira von Juventus Turin und so weiter. Das ist alles hochkarätig. Aber ich finde, dass die Mannschaft von 2014 besser war als die bei dieser WM. Sie war frischer.

DFB: Schwedischer Reporter verschenkt Tickets für Heimreise

Marco Reus könnte gegen Schweden in der Startelf stehen. Kann er die Abwehr knacken?

Ganz bestimmt. Ein super Spieler. Er ist gut im Eins-gegen-Eins, findet die Lücken und ist eiskalt vor dem Tor. Aber: Die schwedischen Innenverteidiger sind immer gut, wenn sie direkt den Ball attackieren müssen. Man kann sie aber im Rücken betrafen. Da können sich Freiräume auftun.

In Schweden rumorte es lange wegen einer möglichen Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic, der nach der EM 2016 aus dem Nationalteam zurückgetreten ist. Ist es gut oder schlecht für das Team, dass er als schillernde Figur nicht dabei ist?

Das lässt sich schwer sagen. Als es darum ging, dass er die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, hätte man meiner Meinung nach auch seine Mitspieler infrage stellen müssen. Warum hatten die nicht die Qualität, neben Ibra die Situation zu nutzen, in die Freiräume zu gehen, die er mit seinem Spiel geschaffen hat? Jeder muss neben so einem Weltstar seinen Platz finden können. Er hat immer seine Tore, seine Assists gemacht. Aber zwei Jahre weg vom Fenster sein und dann wieder in die Mannschaft kommen – das wäre eh schwierig geworden. Die Hierarchie ist anders, Spieler haben neue Rollen bekommen und mit Andreas Granqvist ist ein neuer Kapitän da.

Timo Werners Top Ten: Meine besten Stürmer aller Zeiten In Timo Werners Stürmerauswahl tummeln sich deutsche Größen und internationale Prominenz. © Getty/Montage Nicht nur seine Frisur ist legendär. Ronaldo ist zweifellos einer der besten Spieler aller Zeiten. Er führte Brasilien 2002 zum bis dato letzten WM-Titel, wurde dreimal Weltfußballer und erzielte in 438 Klubspielen beeindruckende 291 Tore. All das macht ihn für Timo Werner zum besten Stürmer aller Zeiten. © imago/AFLOSPORT Eine andere Legende belegt in Werners Ranking den zweiten Platz. Der „Bomber der Nation“ machte seinem Spitznamen zeit seiner Laufbahn alle Ehre. Der heute 72-Jährige machte wahnwitzige 508 Tore in 565 Spielen für den FC Bayern, der damals unter anderem erst dank Müllers Treffsicherheit zum besten Klub des Landes wurde. Nicht minder beeindruckend sind seine 68 Tore für Deutschland – in nur 62 Länderspielen. © imago DFB-Rekordtorschütze ist der „Bomber“ allerdings nicht. Diese Bestmarke gehört Timo Werners Nummer drei: Miroslav Klose. Satte 71 Tore in 137 Länderspielen (nur Lothar Matthäus hat mehr) stehen beim heute 40-Jährigen auf dem Konto. Doch weltweiten Legendenstatus erreichte Klose endgültig erst 2014 im Spätherbst seiner Karriere, als er mit 16 WM-Treffern zum alleinigen Rekordtorschützen bei Weltmeisterschaften aufstieg. © Getty Deutschland, Frankreich, England, Italien, die USA – Jürgen Klinsmann ist in seiner bewegten Laufbahn viel herumgekommen. Seine Tore machte die DFB-Legende aber mit beeindruckender Konstanz. Großen Ruhm erlangte „Klinsi“ auch als Bundestrainer, der der damals völlig demoralisierten Nationalmannschaft neues Leben einhauchte und sie 2006 zum „Sommermärchen“ führte. Thierry Henry ist der vielleicht kompletteste Stürmer aller Zeiten. Schnell, groß, mit überragender Technik ausgestattet und eiskalt vor dem Tor – der Franzose brachte das Rundum-sorglos-Paket mit. In seinen 770 Einsätzen als Profi gelangen dem unglaublich konstanten Stürmer nicht nur 356 Tore, sondern auch noch 149 Assists. Seine beste Zeit hatte Henry beim FC Arsenal, dem er in acht Jahren zu zwei Meisterschaften verhalf. Der Klub dankte es seinem Rekordtorschützen mit einer Bronzestatue, die heute vor dem Stadion steht. © Getty „Pippo“ Inzaghi war ein Phänomen. Oft schien es, als würde der Stürmer gar nicht am Spiel seiner Mannschaft teilnehmen. Doch in den entscheidenden Momenten bewies der Italiener vor dem Tor eine furchterregende Kälte. Vor allem in den europäischen Wettbewerben stellte der heutige Trainer das immer wieder unter Beweis und ist nach Rául, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo dort bester Torjäger der Geschichte. © Getty Lukas Podolski ist der einzige noch aktive Spieler auf Werners Liste. Mit satten 130 Länderspielen wird der 33-Jährige nur von Matthäus und Klose übertroffen. So gut lief es auf Vereinsebene nur beim 1. FC Köln, wo Podolski wohl auf ewig eine Legende bleiben wird. Aktuell lässt der Angreifer seine Karriere in Japan ausklingen, wo er künftig Gesellschaft von Andres Iniesta bekommen wird. © Getty In seiner langen Karriere spielte Marco van Basten nur für zwei Klubs: Ajax Amsterdam und den AC Mailand. Sowohl in den Niederlanden als auch in Italien stellte der Mittelstürmer seine Torgefahr unter Beweis und erzielte insgesamt 267 Tore in 355 Pflichtspielen. In seiner Heimat gilt van Basten dank seines großen Anteils am bislang einzigen großen Titel der „Oranje“ – dem EM-Sieg 1988 – als Legende. © imago Seine größte Zeit hatte Ruud van Nistelrooy bei Manchester United. Unter Trainer-Urgestein Sir Alex Ferguson etablierte sich der Niederländer in der Weltspitze und wurde 2003 Torschützenkönig in der Premier League. Zwischen 2010 und 2011 spielte der Stürmer gegen Ende seiner Karriere noch für eineinhalb Jahre beim Hamburger SV. © Getty Mit „nur“ 1,79 Metern Körpergröße hatte Rudi Völler nie Gardemaß für die Position des Mittelstürmers. Trotzdem war der Lockenkopf einer der besten Angreifer, die Deutschland je gesehen hat. 132 Tore erzielte Völler in der Bundesliga (232 Spiele), auch im Ausland für die AS Rom und Olympique Marseille – wo der Stürmer 1993 die Champions League gewann – traf der Nationalspieler regelmäßig. Und: 1990 wurde Völler als Krönung seiner Karriere mit Deutschland Weltmeister. © imago

Sie sind 1994 mit Schweden WM-Dritter geworden. Wie weit kommt das Team 2018?