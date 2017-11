Schweden schafft die Sensation – Emil Forsberg von RB Leipzig fährt zur WM

Schweden hat es geschafft – die Skandinavier haben sich am Montagabend für die WM in Russland qualifiziert. Damit wird auch Emil Forsberg von RB Leipzig bei der Weltmeisterschaft 2018 mit dabei sein. Den Schweden reichte im Rückspiel in Mailand ein 0:0-Unentschieden. Das Hinspiel hatten sie mit 1:0 gewonnen. Italien kämpfte bis zur letzten Minute gegen das drohende Aus, doch letztlich war das Team im Abschluss nicht zielstrebig genug und verpasst erstmals seit 60 Jahren eine WM-Qualifikation.