Schweinsteiger-Abschied: FC Bayern München gegen Chicago Fire live im TV und im Online-Stream schauen

Am Dienstagabend ist endgültig Schluss. Mit der Partie FC Bayern München gegen Chicago Fire (20 Uhr) nimmt mit Bastian Schweinsteiger (34) in München ein ganz Großer des deutschen Fußballs seinen Abschied von der großen Bühne.

Bastian Schweinsteiger – seine Bilanz ist beeindruckend. 342-mal lief er in der Fußball-Bundesliga für den FC Bayern München auf, erzielte dabei 45 Tore. Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolvierte er 121 Länderspiele – das wichtigste war das WM-Finale am 13. Juli 2014 gegen Argentinien (1:0 n. V.) in Rio de Janeiro. „Schweini“ wurde zur Symbolfigur für Kampfgeist und Siegeswillen. Mehrfach hart gefoult und mit einer Platzwunde im Gesicht hielt der Münchner bis zum Ende durch und lag sich anschließend mit Freudentränen mit Jogi Löw in den Armen. Sicherlich ein ganz starker Moment beim vierten deutschen WM-Titelgewinn vor vier Jahren.

Den Abschied aus der Nationalmannschaft gab es für den MLS-Profi, der seit 2017 und nach einem unglücklichen Gastspiel bei Manchester United für Chicago Fire spielte, am 31. August 2016 in Mönchengladbach gegen Finnland (2:0). Mit 15 Einsätzen bei EM-Endrunden ist der Mittelfeld-Allrounder, der sein Debüt am 6. Juni 2004 in Kaiserslautern gegen Ungarn für die DFB-Elf debütierte, deutscher Rekordspieler bei Europameisterschaften. Nach dem Rücktritt seines langjährigen Mannschaftskameraden Philipp Lahm unmittelbar nach dem WM-Titel 2014 übernahm Schweinsteiger, dessen Präsenz das Nationalteam über mehr als ein Jahrzehnt geprägt hat, das Kapitänsamt.

Für den US-amerikanischen Klub Chicao Fire stand Schweinsteiger seit 2017 insgesamt 49-mal in MLS-Spielen auf dem Platz und erzielte dabei sieben Tore. In seinen ersten Playoffs in den USA scheiterte der Mittelfeldspieler, der mit dem FC Bayern ab 2002 insgesamt 18 (!) große Wettbewerbe gewann (u. a. acht deutsche Meisterschaften) allerdings an den New York Red Bulls. Sein größter Erfolg als Vereinsfußballer war der Gewinn der Champions League 2013 mit dem FC Bayern gegen Borussia Dortmund im deutschen Finale in Wembley. „Beide Teams werden in Bestbesetzung antreten“, verspricht Schweinsteiger vor seinem Abschied in der Allianz Arena. Vor dem Anpfiff erwartet Bastian Schweinsteiger noch eine Auszeichnung durch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).