Schweiz gegen Nordirland live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Die Entscheidung in Basel live im TV, Stream und Ticker: Das Playoff-Spiel zwischen Schweiz und Nordirland verspricht Spannung. Wer fährt zur WM 2018 nach Russland? Hier gibt's das Spiel live:

Nach dem 1:0-Erfolg in Belfast kann es für die Gastgeber in der Partie Schweiz gegen Nordirland am Sonntag (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) darum gehen, vor heimischer Kulisse das WM-Ticket endgültig zu buchen.

Die Schweizer um Ex-Bayernprofi Xherdan Shaqiri waren in der Pressekonferenz zum Spiel fast schon bei der WM-Feier: „Es wird eine Party“, versprach der 26-Jährige Mittelfeldspieler von Stoke City. Indes konnte sich England-Legionär Granit Xhaka (25) die Aufregung um den umstrittenen Handelfmeter im Hinspiel, den der frühere Wolfsburger Ricardo Rodriguez zum entscheidenden 0:1 (58.) nutzte, gar nicht erklären. „Ich verstehe überhaupt nicht, warum das so ein großes Thema ist“, sagte der ehemalige Gladbacher in Basel.

Japan und Deutschland haben sich für die WM bereits qualifiziert, Italien muss zittern. © Getty/imago

Nordirlands Jonny Evans hatte den aus seiner Sicht unberechtigten Handelfmeter, den sein Bruder Corry im Spiel gegen die Eidgenossen verursacht hatte, als „schlimmer als das Handspiel von Thierry Henry“ im Playoff-Spiel 2009 zwischen Frankreich und der Republik Irland bezeichnet. „Der Schiedsrichter hat nichts gesehen, sondern etwas erfunden“, rüffelte Evans den rumänischen Referee Ovidiu Hategan, der den folgenschweren Elfmeter gepfiffen hatte. Denn: Evans sah zusätzlich noch Gelb und ist im Rückspiel gesperrt. Für ihn wird George Saville vom englischen Zweitligisten FC Millwall in die Startelf der „Boys in Green“ rücken. Stuart Dallas wird nach einer Fußverletzung wohl ebenfalls fehlen, für den im Hinspiel blassen Nordirland-Torjäger Kyle Lafferty könnte dieses Mal nur der undankbare Platz auf der Bank bleiben. Europameister Steffen Freund (47) glaubt nicht mehr an die WM-Teilnahme der Nordiren: „Nordirland hat in den letzten zwei, drei Jahren über seine Verhältnisse gespielt.“

Vorerst ohne Führerschein: Nordirlands Nationaltrainer Michael O'Neill © imago

Für die Partie im St. Jakob-Park hat die UEFA mit dem deutschen WM- und EM-Schiedsrichter Dr. Felix Brych aus München einen erfahrenen Unparteiischen nominiert. Brych pfiff im Juni in Cardiff auch das Champions-League-Finale. Vor „Doktor Gnadenlos“, wie die Schweizer Boulevardzeitung Blick den Juristen nannte, hat man beim WM-Gastgeber von 1954 eine Menge Respekt.

Geht es nach Granit Xhaka, so ist die Elfmeter-Episode von Belfast nicht ausschlaggebend: „Wir waren das bessere Team und am Sonntag wollen wir das mit der Unterstützung unserer Fans zeigen.“ Der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic (54), seit 2014 Nachfolger von Ottmar Hitzfeld, hat insgesamt zehn Profis aus der Bundesliga im Kader.

Gibt es zum Spiel Schweiz gegen Nordirland einen Livestream?

Ja. Der Internet-TV-Anbieter DAZN überträgt die Begegnung am Sonntag ab 17.50 Uhr live. Kommentator ist Robert Hunke. Experte ist Ralph Gunesch. Ein Abo ist erforderlich. Der Sport-Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat. Wer noch kein DAZN-Kunde ist oder war, kann das Spiel Schweiz gegen Nordirland kostenlos verfolgen. Neukunden erhalten einen Freimonat.

​Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream zum Playoff-Spiel Schweiz gegen Nordirland bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Und: Wer Sport illegal online streamt, kann sich strafbar machen.

Wie sehe ich das Spiel im TV?

Schweiz gegen Nordirland lässt sich auch auf einem Fernseher anschauen. Dazu benötigt man eine Spielekonsole wie Playstation oder Xbox – dann lässt sich das Spiel über die Konsole auf dem Fernseher streamen. Ist der Fernseher ein Smart-TV, findet sich die DAZN-App im Store. Alternativ kann man einen PC oder Laptop mit einem HDMI-Kabel an den TV anschließen und DAZN auf dem größeren Bildschirm genießen. Eine längere Zusammenfassung der Partie gibt es am Montagabend ab 23 Uhr bei NITRO im Anschluss an die Live-Begegnung Italien gegen Schweden.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Schweiz gegen Nordirland an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 17.45 Uhr.

