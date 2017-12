Schweizer Abwehr-Star Michael Lang im Winter zu Hannover 96?

​Lang schafft rekordverdächtigen Lauf

In den letzten fünf Partien des FC Basel erzielte Lang als Außenverteidiger sieben Treffer in drei verschiedenen Wettbewerben. Insgesamt traf der Schweizer für den FC Basel in 101 Spielen stolze 24 mal, also so gut wie in jeder vierten Partie. Michael Lang ist zusammen mit dem Stürmer Ricky van Wolfswinkel mit acht Toren bester Torschütze der Baseler in dieser Spielzeit.