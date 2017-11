"Schwere Muskelverletzung": Sorgen beim FC Bayern um Thiago

Anzeige

Dem FC Bayern München droht ein längerer Ausfall des spanischen Fußball-Nationalspielers Thiago. Dieser habe „höchstwahrscheinlich eine schwere Muskelverletzung“, sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes am Mittwochabend nach dem 2:1-Sieg in der Champions League beim RSC Anderlecht. Thiago musste in der 44. Minute ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose stand zunächst aus. Laut Medienberichten passte sein rechter Fuß bei der Abfahrt aus dem Stadion Richtung Krankenhaus nicht mehr in den Schuh. Er musste auf Krücken laufen.

Bitter auch, weil sich der Bayern-Star bereits in der Länderspielpause angeschlagen war: "Er hatte eine Verletzung von der Länderspielreise, da waren die Bänder mit angegriffen. Er war vor dem Spiel beschwerdefrei, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es da einen Zusammenhang gibt", so Heynckes. Sportdirektor Hasan Salihamidzic wurde nach Abpfiff noch deutlicher: "Er wird vermutlich mehrere Monate fehlen", sagte er. Laut Mitspieler Sebastian Rudy sei Thiago in der Kabine "sehr niedergeschlagen" gewesen.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen Anderlecht Sven Ulreich: Vollbeschäftigung für den Torhüter, der zwei Mal gläzend parierte (8./17./39.). Ganz in weiß hielt er prächtig im Jean-Marie-Pfaff-Land, dank dem Neuer-Ersatz ging Bayern nicht in Rückstand. Tadellos. NOTE 1 © imago Joshua Kimmich: Der Rechtsverteidiger wirkte unkonzentriert, rannte oft hinterher. Der Dauerbrenner darf sich aber auch mal ein schwächeres Spiel leisten. Immerhin: Gute Vorlage zum 2:1 von Tolisso. NOTE 3 © imago Jerome Boateng: Comeback nach wieder drei Wochen Pause für den Innenverteidiger. Begann mit einem Ballverlust-Bock (8.), auch danach oft zu spät in den Aktionen, wirkt nicht zu 100 Prozent fit. Nach Robbens Aus Kapitän. NOTE 4 © imago Niklas Süle: Einigermaßen stabil, stand seinen Mann in der zentralen Abwehr – sehr rabiat. Hatte Glück, dass sein Bodycheck gegen Gerkens nicht mit Elfmeter bestraft wurde. NOTE 3 © imago Marco Friedl: Pflichtspiel-Debüt für den 19-jährigen Österreicher, der sich in einigen Szenen frech nach vorne durchdribbelte. In der Defensive sehr solide, versuchte sehr sicher und klar zu spielen. Gelang ihm auch. NOTE 3 © imago Corentin Tolisso: Halbrechtes Mittelfeld, halbgare Leistung. Kam selten durch, setzte auch seinen Körper zu wenig ein, verzockte Bälle – hanebüchen sein verbockter Rückpass (39.). Aber gute Vorlage zu Lewandowskis 1:0 und der Treffer zum 2:1 – also: offensiv top! NOTE 3 © imago Sebastian Rudy: Endlich mal wieder ein Startelf-Einsatz für den stillen Arbeiter. Eroberte Bälle, verteilte sie dann, leistete wertvolle Helferdienste. NOTE 3 © imago Arjen Robben: Zehnter Startelf-Einsatz in Serie für den Kapitän. Konnte sich kaum in Szene setzen, lief sich immer wieder fest auf Rechtsaußen. Schwacher Freistoß (45.). Dann Pech: Verletzte sich nach einem Foul an ihm, mussste raus (48.). NOTE 4 © imago Arturo Vidal: Sehr offensiv aufgestellt, als Antreiber und Ballschlepper im Mittelfeld. Mit teils merkwürdigem Zweikampfverhalten. Kam knapp zu spät, verpasste das 1:0 (33.). Musste in der 87. Minute ausgewechselt werden. NOTE 4 © imago Thiago: Sehr spezielle Rolle für den Spanier, der in Abwesenheit der verletzten Ribéry und Coman auf Linksaußen ran musste. Nicht sein Ding! Ungenaues, schwaches Passspiel. Verletzte sich am Oberschenkel, musste vor der Pause verletzt raus (44.). NOTE 5 © imago Robert Lewandowski: Bekam gleich was auf die Mütze, auf die (freiwillig) ergrauten Haare. Konnte sich kaum durchsetzen, schob dann lässig zum 1:0 ein (51.). Kleines Torjäger-Latein erfüllt. NOTE 3 © imago Javi Martinez: Sein Einsatz war wohl nicht geplant. Statt Schonung musste er nach 48 Minuten rein als Robben sich verabschiedet hatte. Ging auf die vertraute Sechser-Position, räumte gewohnt souverän auf. NOTE 3 © imago James Rodriguez: Kaltstart in Minute 44 für den verletzten Thiago, rückte auf den linken Flügel. Leitete über rechts das 1:0 mit ein. Ansonsten recht durchschnittlich, aber kombinationssicher. NOTE 4 © imago Mats Hummels: Kam in der 87. Minute für Arturo Vidal ins Spiel. © imago

Bei Arjen Robben dagegen gab sich der Bayern-Coach optimistischer. „Ich glaube, dass es nicht ganz so schlimm ist“, sagte der Bayern-Coach nach dem neunten Sieg in seinem neunten Spiel seit der Rückkehr zum deutschen Fußball-Meister. "Das hoffe ich natürlich, da wir schon einige Ausfälle haben und uns keine weiteren leisten können." Der Niederländer habe „leichte Muskelbeschwerden“, sagte der Trainer. Robben musste in der 48. Minute verletzt vom Feld.

