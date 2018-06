Heftige Unfälle, ein Schwerverletzter! DTM-Rennen in Budapest unterbrochen

Schlimme Szenen beim DTM-Rennen in Budapest! Das zweite Rennen in Ungarn ist nach mehreren Unfällen in der Boxengasse unterbrochen worden. Ein Mann wurde dabei verletzt. Mercedes-Pilot Lucas Auer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte frontal in einen Streckenposten. Der Sportwart wurde zwischen Betonwand und Motorhaube eingeklemmt und verletzte sich am Bein.