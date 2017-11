Schwere Verletzung: Mario Götze fehlt Borussia Dortmund bis zum Jahresende

Fünf Tage war Götzes bemerkenswerte Leistung gegen den HSV her, da knüpfte er auch auf internationaler Bühne daran an. Beim 3:2-Testspielsieg gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien traf er nicht nur zum 2:0, sondern war auch der Spieler des Spiels. Löw: "Mario findet immer Lösungen. Es sind die einfachen Dinge, die er genial macht."

