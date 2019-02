Schwere Verletzung nach Delaney-Foul: Saisonaus für Sarenren Bazee

Es ist der nächste schwere Rückschlag für Hannover 96: Noah Joel Sarenren Bazee, ausgewiesener Unglücksrabe der Roten, fällt für den Rest der Saison aus. Kaum war er wieder fit, muss er also wieder an einer Rückkehr arbeiten, wie die BILD berichtete.

Offensiv so harmlos wie seit 31 Jahren nicht: Hannover 96 muss die sechste Null verhindern

Vierte wichtige Offensivkraft verletzt

Gegen Borussia Dortmund stieg Thomas Delaney Sarenren Bazee auf den linken Fuß. Was im Kölner Videokeller genau wie von Schiedsrichter Manuel Gräfe als Pressschlag gewertet wurde, war rückblickend ein elfmeterwürdiges Foul. Was bleibt? Kein Strafstoß und eine weitere Offensivkraft, die 96 im Abstiegskampf fehlt. 96-Manager Horst Heldt findet's bezeichnend: "Es kommt bei uns alles zusammen!“

Dabei hat 96 nicht nur personelle Probleme in der Offensive, sondern auch in Sachen Statistik. 18 Tore schossen die Roten überhaupt erst in 20 Spielen. Jetzt werden es auch immer weniger Spieler, die der Offensiv-Flaute entgegen wirken können (mehr dazu).

Das Offensiv-Lazarett im Überblick: Niclas Füllkrug (Knorpelschaden), Ihlas Bebou (Sehnenanriss), Linton Maina (Meniskus-OP) und jetzt auch noch Noah Sarenren Bazee (Syndesmosebandriss).