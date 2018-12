Schwere Vorwürfe gegen Lok Leipzigs Verantwortliche

Leipzig. Es scheint hinter den Kulissen des 1. FC Lokomotive Leipzig zu rumoren. Anders ist es kaum zu erklären, wieso angebliche Lok-Fans einen mehrseitigen Offenen Brief an verschiedene Medien der Stadt geschrieben haben. Dieser Brief hat am Dienstag Nachmittag auch die Redaktion des Sportbuzzers erreicht. In dem Brief werden schwere Vorwürfe gegen die Vereinsführung erhoben. Dabei ist vor allem von verloren gegangenem Vertrauen die Rede. Aufgezählt werden einige bekannte Anschuldigungen, einige neue werden angedeutet.