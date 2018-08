Ernste Lage: SC DHfK vor schwierigem Saisonstart

Michael Biegler springt seinem Schützling zur Seite. „Er ist schon ein überragender Sportsgeist. Wir hatten ihn im Pokalspiel am Samstag auf dem Platz. Ich muss mir Gedanken machen, ob wir das nicht hätten besser sein lassen sollen. Aber die Aussage war, dass ein Einsatz möglich ist. Dann haben wir sehr schnell erkannt, es funktioniert nicht. Aivis ist jemand, der sich immer zur Verfügung stellen will. Egal, mit welchem Handicap er unterwegs ist. Das ist überragend“, lobt der Coach der DHfK-Männer. Er habe ihn gestern in den Arm genommen, erzählt Biegler noch, „weil ich ganz genau weiß, was mit ihm los ist, dass ihn das sehr schmerzt, momentan nicht helfen zu können.“