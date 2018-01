Schwierige Situation: Martin Harnik steht bei Hannover 96 nur in der Warteschleife

Mit seinem zauberhaften Hackentreffer sicherte Martin Harnik Hannover 96 im Hinspiel beim 1:1 in Wolfsburg einen Punkt. Wenn es am Sonntag zum Derby-Rückspiel in der HDI-Arena kommt, ist noch offen, ob der Stürmer überhaupt zum Einsatz kommt. Harnik befindet sich bei 96 aktuell in der Warteschleife, weil es bei Sturmkonkurrent Niclas Füllkrug überragend läuft. Sieben Tore in den letzten Spielen erzielte Füllkrug, der seinen Stammplatz im 96-Angriff im Moment sicher hat. Auch am vergangenen Sonntag auf Schalke wurde Harnik nur eingewechselt.

Am Saisonanfang konnte Harnik die jetzige Füllkrug-Position für sich beanspruchen: Fünf Tore in den ersten sieben Bundesligaspielen erzielte der Österreicher für 96. Auf seine Abschlusssicherheit konnte sich der Aufsteiger verlassen. Doch dann kamen ein kleines Formloch und Krankheiten – und Harnik fand sich auf der Bank wieder.