Schwieriges 96-Personalpuzzel: Nur im Sturm hat Stendel keine Sorgen

Wenn es um die Aufstellung geht, lassen sich Trainer nicht gerne in die Karten schauen, bis kurz vor dem Anpfiff wird daraus gemeinhin ein Geheimnis gemacht. So hält es auch 96-Trainer Daniel Stendel. Vor dem Heimspiel zum Rückrundenauftakt am Montagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern (HDI-Arena, 20.15 Uhr) ist die Situation beim Fußball-Zweitligisten jedoch etwas anders. Selbst wenn Stendel seine Startelf bereits heute preisgeben wollen würde, er könnte es wohl nicht. Dafür gibt es bei den Personalfragen noch zu viele Fragezeichen.

Sicher ist bislang nur, dass im Vergleich zum 0:0 im letzten Hinrundenspiel gegen den SV Sandhausen einige Veränderungen geben wird. Kapitän Manuel Schmiedebach fällt mit einem Muskelfaserriss aus, und auch Waldemar Anton wird passen müssen. Den Verteidiger hat eine Grippe außer Gefecht gesetzt, die Chancen auf einen Einsatz gegen den FCK bezeichnete Christoph Heckmann, stellvertretender Pressesprecher der „Roten“, als „schwierig, aber nicht vollkommen ausgeschlossen“. Damit muss Stendel auf jeden Fall in der Abwehrzentrale und im defensiven Mittelfeld umbauen.