Wer wird Zweiter? Scorpions und Indians kämpfen um Heimvorteil in Play-offs

Für die Indians endete eine stolze Serie, die Scorpions landeten einen Rekordsieg – der Zweikampf um Platz zwei spitzt sich zu in der Eishockey-Oberliga.

"Wir starten einfach eine neue Serie" Nach 13 Siegen in Folge ging der ECH erstmals wieder als Verlierer vom Eis – die 1:6-Niederlage bei den Tilburg Trappers tat aber nicht weh. „Wir starten einfach am Sonntag gegen Leipzig eine neue Serie, gewinnen dann 14 Spiele am Stück und sind Oberliga-Meister“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau mit einem Augenzwinkern. Woran man erkennt: Der derzeit guten Stimmung am Pferdeturm tut die Pleite beim Tabellenführer, die am Ende zu hoch ausfiel, keinen Abbruch. „Unsere Jungs sind trotzdem erhobenen Hauptes aus der Halle gegangen“, sagt Gysau. Unter den Spielern fehlte Igor Bacek, der am vergangenen Wochenende komplett aussetzte – eine Vorsichtsmaßnahme nach seiner leichten Schulterverletzung vom Sonntag zuvor.

Bilder zum Oberliga-Derby zwischen den Hannover Indians und Hannover Scorpions: Dennis Arnold kriegt den Puck nicht im leeren Tor unter. Keeper Kevin Beech war schon geschlagen. ©

Keine Mannschaft gewann diese Saison höher als die Scorpions

Die Scorpions bezwangen derweil den ECC Preussen Berlin mit 15:1. Keine Mannschaft gewann in dieser Saison höher, selbst die Trappers nicht. Der bislang höchste Sieg in der Oberliga gelang den Scorpions im Dezember 2013, rund neun Monate nach dem Rückzug aus der DEL. Zum Kader gehörten damals noch Spieler aus dieser Klasse, was in einen 20:2-Sieg gegen die Crocodiles Hamburg mündete.

Nach der Partie gegen Berlin bekam Scorpions-Trainer Dieter Reiss die Frage gestellt, ob man nicht gegen die bemitleidenswert unterlegenen Preussen ei­nen Gang hätte zurückschalten müssen, schließlich hatte es schon nach zwei Dritteln 10:0 gestanden. „Meine Spieler sollen trotzdem immer 100 Prozent geben. Unsportlich wä­re es gewesen, wenn wir den Torhüter vom Eis holen und dann sechs gegen fünf spielen“, so Reiss, dessen Team schon am Mittwoch wieder beim Herner EV ran muss. Die Indians sind spielfrei.

Rang zwei im Norden garantiert den Heimvorteil in der zweiten Play-off-Runde

Durch den 15:1-Erfolg verdrängten die Scorpions den ECH wieder vom zweiten Platz der Nordstaffel. Dieser Rang hat für beide kurz- und mittelfristig eine hohe Be­deutung: Zum Abschluss der Hauptrunde vor dem Lokalrivalen zu stehen, ist immer gut. Außerdem ga­rantiert Rang zwei im Norden definitiv den Heimvorteil in der zweiten Play-off-Runde.

Und dann gibt es noch eine verrückte Konstellation: Sollten sich in der ersten Runde alle besser platzierten Teams durchsetzen, mit Ausnahme des Drittplatzierten der Staffel Süd, würden in der zweiten Runde (Viertelfinale) Scorpions und Indians die Schläger kreuzen. Und in einem Play-off-Derby den Heimvorteil zu haben, kann nie verkehrt sein.