Scorpions kommen nach 2:1-Führung in Herne noch unter die Kufen

Die Hannover Scorpions drehen einen 0:1-Rückstand in der Eishockey-Oberliga, verlieren dann aber mit 4:6. In fünf Minuten kassieren sie beim Herner EV im zweiten Drittel vier Treffer. Damit haben sie den ersten Matchball verpasst, Platz zwei in der Tabelle endgültig zu sichern.