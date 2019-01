Eintracht-Rückkehrer Sebastian Rode stichelt gegen BVB-Fans: "Frankfurt hat die bessere Stimmung"

Mehr als 1000 Fans von Eintracht Frankfurt feierten beim Trainingsauftakt des Bundesligisten an der Commerzbank-Arena die Rückkehr von Sebastian Rode. Der 28-Jährige wurde von den Hessen bis zum Saisonende ausgeliehen. Bei Borussia Dortmund konnte sich der Mittelfeldspieler überhaupt nicht durchsetzen. In dieser Saison reichte es für Rode nur zu zwei (!) Einsätzen in der Regionalliga-Mannschaft des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers, in der vorherigen Spielzeit 2017/18 war er verletzungsbedingt nur ein einziges Mal - ganz zu Anfang im Supercup gegen den FC Bayern - im Einsatz.