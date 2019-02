Ärger über Sebastian Rudy beim FC Schalke 04: "Der Junge ist nicht 18, sondern 28"

Sebastian Rudy und der FC Schalke 04 - dieser Transfer entpuppt sich immer mehr als großes Missverständnis. Nur sechs Spiele machte der Nationalspieler nach seinem 16-Millionen-Transfer vom FC Bayern München über die volle Distanz. Der 28-Jährige ist ein Fremdkörper im Schalker Spiel , schafft es kaum, aus dem Mittelfeld heraus eigene Akzente zu setzen und die Bälle zu verteilen, wie er das bei der TSG Hoffenheim und auch beim FCB teils hervorragend schaffte. Bezeichnend: Gegen Ex-Klub Bayern (S04 verlor das Spiel in München 1:3) nahm Schalkes Trainer Domenico Tedesco Rudy schon nach 33 Minuten wieder vom Platz - eine Demütigung, die der Defensivmann offenbar genau so auffasste.

Rudy reagierte auf den frühen Wechsel an seiner alten Wirkungsstätte stocksauer, verweigerte nach dem Tausch mit dem Ex-Frankfurter Omar Mascarell den Handschlag mit seinem Trainer. Das wiederum brachte Manager Christian Heidel auf die Palme. "Der Junge ist nicht 18, sondern 28 und Profi" , meckerte der 55-Jährige, der Rudy im Sommer vom FCB verpflichtet und dabei unter anderem RB Leipzig ausgestochen hatte, laut Bild. "Da muss er durch und einfach besser Fußball spielen."

Rudy-Auswechslung: Tedesco nennt "individualtaktische Gründe"

Schalke-Boss Heidel zählt Sebastian Rudy an: "Spieler muss sich anpassen"

Nicht zum ersten Mal muss Rudy sich auf Schalke herbe Kritik gefallen lassen - die Erwartungen an den Nationalspieler waren groß, er sollte das Schalker Spiel nach dem Abgang von Leon Goretzka (zum FCB) ordnen und ihm Struktur geben. Von einer prägenden Figur ist der 28-Jährige allerdings weit entfernt.

Heidel übte schon Ende November scharfe Kritik an Sebastian Rudy

" Vielleicht haben wir uns alle das ein bisschen zu rosig vorgestellt" , sagte Heidel bereits Ende November bei Sky. "Der Spieler muss sich da aber auch ein bisschen anpassen." Pikant: Heidel erwähnte Rudy in folgendem Satz nicht namentlich: "Würde ich heute etwas anders machen? Vielleicht in Nuancen. Aber ich würde immer wieder einen Mark Uth und einen Salif Sané holen und einige andere auch."

Tags drauf forderte der Neuzugang öffentlich mehr Einsatzzeit ein - nennenswert gebessert hat sich seine Situation seither allerdings nicht. "Wenn man nur jedes zweite Spiel zum Einsatz kommt, ist es schwierig. Wenn man wie ich zu einem neuen Verein kommt, ist Spielpraxis umso wichtiger, um rein zu finden", betonte er damals. Immerhin: In der Rückrunde stand der Ex-Hoffenheimer bisher immer in der Startformation. In diesen vier Spielen gab es aber nur vier Pünktchen...