Sebastian Rudy: So hoch ist das Gehalt des Ex-Bayern-Profis beim FC Schalke 04

Bereits kurz nach Bekanntwerden des Rudy-Wechsels vom FC Bayern München zum FC Schalke 04 wurde über die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler spekuliert . Ersten Berichten zufolge sollen 15 Millionen Euro an die Isar fließen. Nach aktuellen Informationen der Bild muss die Zahl jedoch offenbar noch weiter nach oben geschraubt werden. Angeblich beträgt die Ablösesumme exakt 16,5 Millionen Euro. Aber: Die Knappen müssen ihren "Pott" nicht sofort leeren, sondern können den Gesamtbetrag in vier Jahresraten nach München überweisen.

Gesamtpaket Rudy: Über 30 Millionen legen die Schalker für ihn auf den Tisch

Erfolgsnachschläge sollen kein Bestandteil des Vertrages sein, der den Mittelfeldspieler bis 2022 an den Vizemeister bindet. Das Gesamtpaket Rudy kostet die Schalker übrigens mindestens 30,5 Millionen Euro. Es wird davon ausgegangen, dass das Grundgehalt des Fußballprofis bei 3,5 Millionen Euro liegen soll - plus Prämien, die den Gesamtbetrag des Deals noch einmal in die Höhe schnellen lassen würden.

Auch aus diesen Zahlen geht hervor, wie wichtig es den Schalkern war, diesen Transfer über die Bühne zu bekommen. Der Besuch von Trainer Domenico Tedesco in der bayrischen Landeshauptstadt vor etwa zwei Wochen untermauert diese These. Der Übungsleiter war eigens nach München geflogen, um seinen Wunschspieler von einem Wechsel nach Gelsenkirchen zu überzeugen.

Heute wissen wir: Der Wunsch des Trainerteams ging in Erfüllung. Am Dienstagvormittag trainierte er erstmals mit seinen neuen Teamkollegen, am Sonntag (18.00 Uhr) winkt ihm bereits sein erster Einsatz. Nach dem 1:2 in Wolfsburg braucht die Mannschaft von Domenico Tedesco gegen Hertha BSC dringend einen Dreier, um den Fehlstart zu verhindern. Sebastian Rudy kann in diesem Spiel bereits erstmals unter Beweis stellen, warum sich der S04 so sehr um ihn bemüht hatte.