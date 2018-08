Bericht: Konkurrenz für RB Leipzig - Schalke-Trainer Domenico Tedesco trifft sich mit Sebastian Rudy

Wende im Poker um Sebastian Rudy? Noch am Dienstagnachmittag wurde der Wechsel des Bayern-Stars zu RB Leipzig vom SWR bereits als fix vermeldet. Es schien, als stünde nur noch eine Unterschrift zwischen dem Nationalspieler und einem Wechsel zu RB Leipzig. Vollzug konnte allerdings nicht vermeldet werden, wie der SPORTBUZZER berichtete. Nun ist einem Bericht der Bild zufolge gar ein weiterer Verein in das Rennen um den Mittelfeldspieler eingetreten: Demnach soll Schalke-Trainer Domenico Tedesco sogar eigens nach München geflogen sein, um Rudy von einem Wechsel nach Gelsenkirchen zu überzeugen. Tedesco , sein Co-Trainer und sein Video-Analyst hätten sich am späten Dienstagnachmittag in einem Hotel am Münchener Flughafen mit Rudy getroffen.