Sebastian Rudy zu Schalke 04? Das sagt Manager Heidel zu den Gerüchten

Transfer-Wirrwarr um Bayern-Star Sebastian Rudy! Wohin wechselt der Nationalspieler? RB Leipzig galt lange als Topfavorit auf eine Verpflichtung des 28-Jährigen, bis plötzlich Schalke 04 einen Vorstoß unternahm. Domenico Tedesco wurde am Münchner Flughafen gesichtet.

Im Gespräch mit dem SPORTBUZZER bestätigt Schalkes Manager Christian Heidel nun, dass Tedesco sich auf den Weg in die bayerische Landeshauptstadt gemacht hat. "Mein Trainer ist in München gewesen, stimmt. Das bestätigen wir. Mein Trainer kann sich ja nun keinen Sack über den Kopf stülpen, wenn er fliegt", erklärte der 55-Jährige, der allerdings auch sagte: "Wir machen Geschäfte nicht in der Öffentlichkeit. Ich dementiere eigentlich nie, nur wenn es völlig abstrus ist - und bestätige auch nie." Heißt allerdings auch: Aus der Luft gegriffen sind die Gerüchte um Rudy nicht.

Geheimtreffen am Flughafen?

Tedesco, sein Co-Trainer und sein Video-Analyst sollen sich laut Bild am späten Dienstagnachmittag in einem Hotel am Münchener Flughafen mit Rudy getroffen haben. Zuvor hatte der SWR den Transfer des Bayern-Spielers nach Sachsen sogar als fix bezeichnet.

Angesprochen auf seinen Trip in die bayerische Landeshauptstadt erklärte Tedesco in einer Pressekonferenz am Mittwochmittag: "Grundsätzlich kann ich alle Anwesenden und auch die Fans beruhigen: Es war auf jeden Fall Arbeit, es war nicht aus Vergnügen. Dafür haben wir keine Zeit." Zu den Fähigkeiten von Sebastian Rudy hielt sich der Coach der Königsblauen bedeckt: "Dazu kann ich wenig sagen, weil er kein Spieler von Schalke 04 ist. Wir sprechen eher über unsere Spieler."

Schalke-Interesse schon im Mai