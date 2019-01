Ex-Ferrari-Star ätzt gegen Sebastian Vettel: "Er ist massiv überschätzt"

Nach einer in jeder Hinsicht chaotischen Saison mit Ferrari sieht sich Sebastian Vettel heftiger Kritik ausgesetzt. Er sei ein "schwächelnder Pilot" hieß es in der Gazzetta dello Sport und die Daily Mail schrieb von einem "selbstzerstörerischen, übereifriger Spieler". Gegen Lewis Hamilton hatte der Heppenheimer in der vergangenen Saison absolut keine Chance. Ganze 88 Punkte Rückstand hatte Vettel auf den britischen Mercedes-Star, der souverän Weltmeister wurde und Vettel vor allem in der zweiten Saisonhälfte regelrecht in Grund und Boden fuhr.

Vettel wurde derartig gedemütigt, dass der frühere Ferrari-Pilot Eddie Irvine beim viermaligen Weltmeister sogar die Qualitätsfrage stellt. "Ich denke, er ist massiv überschätzt", erklärte Irvine der BBC. "Vettel ist gut, wenn er ganz vorne fährt und niemand gegen ihn kämpft. Wenn er sich mit jemandem auf der Strecke duelliert, ist er zu sehr auf diesen Kontrahenten fokussiert und kollidiert mit ihm. Das passiert fast immer." Tatsächlich wurden Unfälle für Vettel in 2018 eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Immer wieder kam es zu Crashs, etwa mit Max Verstappen in Japan, mit Daniel Ricciardo in Austin oder Hamilton selbst in Monza. Irvines Fazit: "Ich begreife nicht, wie er vier Mal Weltmeister werden konnte..."

Irvine: "Hamilton spielt nicht in der Liga von Schumacher"

Für Irvine, der von 1996 bis 1999 gemeinsam mit Michael Schumacher bei Ferrari fuhr und 1999 fast Weltmeister wurde, nachdem Schumacher sich nach seinem Beinbruch in Silverstone vorzeitig aus dem Titelrennen verabschiedet hatte, ist klar: An die ganz Großen der Formel 1 reicht Vettel nicht heran. Nicht an Lewis Hamilton, der "in einer ganz anderen Liga" sei "als alle anderen" - alle außer Michael Schumacher.

Die deutsche Legende wird für seinen einstigen Teamkollegen Irvine das Nonplusultra bleiben. Nicht einmal Hamilton kommt da heran. Irvine: "Er ist nicht in Schumachers Liga und ich glaube nicht mal, dass er nahe dran ist, obwohl er viele Siege sammelt." Hamilton habe das beste Auto, es gebe mehr Rennen als früher und die Konkurrenz sei diskussionswürdig.

Hamilton: "Schumacher wird immer der G.O.A.T. bleiben"

Auch Hamilton hatte immer wieder betont, dass Schumacher für ihn auf ewig der Beste bleiben wird. "Er wird immer der G.O.A.T. (englische Abkürzung für "Größte aller Zeiten"; d. Red) bleiben", zollte er Schumacher im Interview mit der Bild am Sonntag Ende Dezember den ultimativen Respekt.

Dass der 33-Jährige nun die Rekorde des siebenmaligen F1-Weltmeisters Schumacher übertrumpfen könnte, interessiere ihn allerdings nicht. Es sei keine Extra-Motivation für ihn: "Ich sage das immer wieder: So denke ich nicht. Ich fühle einfach nicht, dass ich versuchen muss, seine Rekorde zu brechen. Das ist nicht mein Antrieb."