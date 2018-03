Vettel schnellster Fahrer bei Formel-1-Testtag

Sebastian Vettel drehte am Dienstag die schnellste Runde beim Wintertraining auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona. Der 30-jährige Ferrari-Fahrer brauchte für seine schnellste Runde 1:20,396 Minuten und verwies damit Valtteri Bottas im Mercedes, der 1:20,596 Minuten brauchte auf Rang zwei. Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes erreichte die viertschnellste Zeit, auf Rang drei landete Max Verstappen im Red Bull.

Große Distanzen im Formel-1-Test

Sebastian Vettel legte am Dienstag insgesamt 168 Runden zurück. Damit absolvierte er mehr als zwei komplette Renndistanzen, bei denen er wertvolle Erkenntnisse über sein Auto gewinnen konnte. Die zweiten Formel-1-Tests enden am Freitag. Der erste Grand Prix findet am 25. März in Melbourne statt.