Letzter Check vor dem Anstoß: 7 Fakten zu Hannover 96 - Eintracht

30.000 Zuschauer werden erwartet – eine gute Zahl für ein spätes Spiel. Dauerkarten sind im DFB-Pokal nicht gültig – also ist jedes Ticket extra verkauft worden. Beeindruckend ist die Anzahl der Gäste-Fans. Mehr als 2000 Frankfurter wollen den Pokalhit live in Hannover sehen.

Im DFB-Pokal sind ab sofort vier Auswechslungen – in Punktspielen sind es drei – möglich. Allerdings erst, wenn es zur Verlängerung kommt. „Das ist eine interessante Regeländerung, gerade bei den hohen Belastungen “, sagt 96-Trainer Daniel Stendel. „Ich hoffe aber, dass wir sie nicht in Anspruch nehmen müssen.“

Der Weg

Frankfurt musste in den beiden ersten Runden zweimal ins Elfmeterschießen (beim Drittligisten 1. FC Magdeburg, gegen den FC Ingolstadt). 96 setzte sich in der ersten Runde in Offenbach nach Verlängerung durch – Salif Sané schoss das entscheidende Tor zum 3:2 per Strafstoß. Danach wurde Klassengefährte Düsseldorf mit 6:1 aus dem Wettbewerb befördert.