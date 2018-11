Sechs Tore geschossen, trotzdem verloren: 96 verliert 2009 kurioses Spiel in Gladbach

Wer sechs Tore in einem 90-minütigen Fußballspiel schießt, verliert nur in den seltensten Fällen. Hannover 96 ist dieses Kunststück 2009 gelungen. Zwei Doppeltorschützen stachen dabei besonders heraus: Stürmer Didier Ya Konan und Verteidiger Karim Haggui.

"Ungläubig und sprachlos", blieb 96-Trainer Andreas Bergmann nach der 5:3-Niederlage seiner Mannschaft am 12. Dezember 2009 in Gladbach zurück. "Da schießt du sechs Tore und verlierst trotzdem. Das ist doch verrückt."

Eigentor die Erste Dabei begann das Bundesliga-Duell ganz unspektakulär. In der ersten Viertelstunde sahen die 43.500 Zuschauer einen müden Samstagnachmittag-Kick, der überwiegend im Mittelfeld stattfand. Völlig überraschend und wie aus dem Nichts - im wahrsten Sinne des Wortes - ging Borussia Mönchengladbach in der 15. Minute jedoch in Führung. Was passiert war? Hannovers Schlussmann Florian Fromlowitz fing einen Pass von Gladbachs Marx ab und wollte ihn zu seiner Mannschaft passen, schoss dabei jedoch seinen eigenen Hintermann Karim Haggui an. Der Ball prallte vom Bein des Tunesiers ab und kullerte ins verwaiste Tor - 1:0 für die Fohlen.

Diese Spieler spielten für Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach. Uwe Gospodarek: Begann seine Karriere bei Bayern München. Nach Stationen bei Bochum, Kaiserlautern, Regensburg und Kaiserslautern beendete er seine Karriere eigentlich 2009 bei Borussia Mönchengladbach. Sprang dann nach dem Tod von Robert Enke noch einmal Nummer zwei hinter Florian Fromlowitz bei 96 ein. © imago/Rust Jürgen Fleer: Wechselte 1979 von Arminia Hannover zu Borussia Mönchengladbach. Fünf Jahre später ging es für ein Jahr zu Fortuna Düsseldorf – und dann noch einmal für zwei Jahre nach Hannover. Diesmal allerdings zu 96. © imago/kicker/Eissner Julian Korb: Spielte bereits in der Jugend für Borussia Mönchengladbach und machte auch 106 Spiele (drei Tore) für die Profis. Wechselte im Sommer 2017 zu Hannover 96. © dpa Mohamadou Idrissou: Aus Wehen kam der Stürmer 2002 zum Bundesligaaufsteiger Hannover 96. Nach 68 Spielen (13 Tore) und einer Leihe nach Caen ging es über Duisburg und Freiburg für die Spielzeit 2010/11 nach Gladbach. Die in Freiburg gemachte Ankündigung "nächstes Jahr spiele ich Champions League" trat nicht ein. © dpa Jupp Heynckes: Spielte vor seiner großen Trainerkarriere lediglich für zwei Profi-Clubs: Borussia Mönchengladbach und Hannover 96. Bei den "Fohlen" begann er seine Karriere in der Jugend und rückte 1963 zu den Profis auf. 1967 wechselte er für drei Jahre an die Leine – dann ging es für weitere acht Jahre zurück an den Niederrhein. © imago/kicker/Metelmann Jan Schlaudraff: Startete 2003 in seine erste Profi-Saison bei Borussia Mönchengladbach. Den Durchbruch feierte er allerdings bei Alemannia Aachen – von wo aus er 2007 zu Bayern München wechselte. 2008 ging's bis 2015 zu Hannover 96. Highlight: Die Tore in der Europa League – vor allem gegen den FC Sevilla. © imago/Thorge Huter Jörg Kretzschmar: Spielte 1988/89 eine Saison für Borussia Mönchengladbach. Zwischen 1990 und 1993 machte er immerhin 98 Spiele für Hannover 96 und wurde DFB-Pokalsieger. Später unter anderem auch für den TuS Celle und Damla Genc am Ball. © imago/WEREK Thomas Kleine: Wechselte im Sommer 2007 aus Fürth nach Hannover. Bereits in der folgenden der Winterpause ging es nach Mönchengladbach – und nach anderthalb Jahren am Niederrhein wieder zurück nach Fürth. © dpa Uli Borowka: Wird eigentlich nur mit zwei Vereinen in Verbindung gebracht: Borussia Mönchengladbach (1981-1987) und Werder Bremen (1987-1996). Über ein Zwischenspiel bei Tasmania Berlin ging es aber zur Saison 1996/97 noch für ein Jahr nach Hannover – wo er allerdings nicht ein einziges offizielles Spiel machte. © imago/Rust Mike Hanke: Kam im Sommer 2007 für die damalige 96-Rekordsumme von 4,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den "Roten". Die hohen Erwartungen konnte er – auch aufgrund von Verletzungen – nie wirklich erfüllen. In der Winterpause der Saison 2010/11 ging es für anderthalb Jahre zur Borussia nach Mönchengladbach. © dpa Mikael Forssell: Stand von 1998 bis 2005 beim FC Chelsea unter Vertrag und wurde von den Engländern mehrfach verliehen – unter anderem nach Mönchengladbach, wo er in der Rückserie der Saison 2002/03 in 16 Spielen sieben Tore schoss. Bei 96 war er drei Jahre von 2008 bis 2011 unter Vertrag, wo er in 47 Spielen ebenfalls sieben Tore schoss. © dpa Michael Delura: Der gebürtige Gelsenkirchener rückte 2003 zu den Profis von Schalke 04 auf. Bevor er die "Knappen" vier Jahre später zu Panionios Athen verließ, wurde er je eine Spielzeit an die "Roten" und die "Fohlen" ausgeliehen. © dpa Lars Stindl: Von seinem Jugendverein Karlsruher SC kam Lars Stindl im Sommer 2010 zu Hannover 96. Unvergessen sein "Telefon-Tor" in der Euro League beim FC Kopenhagen. 2015 ging's zu Borussia Mönchengladbach, wo er zum Nationalspieler wurde. © dpa Dieter Hecking: Begann seine Profikarriere 1983 bei Borussia Mönchengladbach, konnte sich dort aber zunächst nicht maßgeblich durchsetzen. Zwischen 1996 und 1999 heuerte bei Hannover 96 an – bevor er bei Eintracht Braunschweig seine Spielerkarriere beendete. © imago/Rust Siegfried Reich: Zwischen 1985 und 1989 wurde er mit 70 Toren in 145 Spielen zu Vereinslegende bei Hannover 96. Zwischen 1981 und 1983 war er allerdings für Borussia Mönchengladbach am Ball. © imago/Rust Robert Enke: Wechselte zur Saison 1996/97 aus Jena nach Gladbach und blieb dort drei Jahre. 2004 kam er zu Hannover 96 und machte 180 Spiele für die "Roten". © imago/Passage

2:1 zur Pause Die unverhoffte Führung war für die Gladbacher ein Weckruf: Nur fünf Minuten später traf Rob Friend aus kurzer Distanz nur den Querbalken in der 22. Minute nickte er dann nach einer Levels-Flanke ein. 2:0. Danach schienen sich die Fohlen ihrer Sache sicher zu sein - zu sicher. Nach einer 96-Ecke bekamen sie den Ball nicht aus ihrem Strafraum, aus dem Getümmel traf Didier Ya Konan zum Anschlusstreffer in der 36. Minute. 2:1 - mit dem Ergebnis ging es nun erst einmal in die Pause.

Eigentor die Zweite Nach einer knappen Viertelstunde Spielzeit in Hälfte zwei nahm das 96-Unglück seinen Lauf. Mit einem No-Look-Pass wollte 96-Spieler Konstant Djakpa seinen Torhüter aus etwa 20 Metern bedienen - und schoss dabei jedoch nicht in Richtung von Fromlowitz, sondern in die lange Torecke. 3:1.

Was ist hier gerade passiert? Karim Haggui (rechts) und Constant Djakpa (links) verlassen das Spielfeld. © ddp

Spannung in den letzten 10 Minuten Zehn Minuten später netzte Michael Bradley per Freistoß ein (68.), worauf 96-Torgarant Ya Konan eine Minute später mit einem Rechtsschuss auf 4:2 verkürzte. Dann kam Hannover 96 noch einmal nah an einen Ausgleich heran: Obwohl Ya Konan Gelb-Rot aufgrund eines übermotivierten Fouls an Gladbachs Keeper in der 84. Minute vom Platz flog, schaffte es Christian Schulz, vier Minuten später auf 4:3 zu verkürzen. Gladbachs Jaures lief sorglos-fröhlich mit der Kugel am eigenen Fünf-Meter-Raum entlang, als Schulz dazwischen grätschte und den Ball ins Tor schob.

Eigentor die Dritte Daraufhin warf Hannover 96 noch einmal alles nach vorn - und traf. Jedoch wieder in die eigenen Maschen, und wieder war es der Pechvogel Karim Haggui (90.). Außerhalb des Strafraums verlängerte er ein harmloses Zuspiel von Reus, der sich ein Lachen nicht verkneifen konnte: "Einerseits hatte ich schon Mitleid, weil es für die Hannoveraner richtig frustrierend verlaufen ist. Auf der anderen Seite waren die kuriosen Szenen des Spiels so lustig, dass man darüber lachen konnte", sagte der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach.