Sensation in Italien: AS Rom und Dzeko ballern Barcelona aus der Königsklasse 

Das sind die Champions-League-Abende, die die Fußballwelt in Erstaunen versetzen: die größten Aufholjagden der Geschichte. © Imago/Montage

"Das Wunder von der Weser", wie Werder-Fans es tauften. Im Champions-League-Viertelfinale der Gruppe B - ja, damals war vor dem Halbfinale noch eine Gruppenphase - empfingen die Bremer RSC Anderlecht. Bis zur 66. Minute lag die Elf von der Weser 0:3 hinten. Dann schlug die Stunde von Rune Bratseth, Bernd Hobsch, Marco Bode sowie Wynton Rufer. Letzterer (im Bild) steuerte einen Doppelback bei. Half alles nichts: Werder verpasste den Halbfinal-Einzug, der AC Mailand und FC Porto und belegten die ersten zwei Plätze. © Imago

Camp Nou: Es bleibt eine der wenigen unliebsamen Erinnerungen des FC Bayern. Im CL-Finale 1999 schien alles klar. Mario Basler trifft in der 6. Minute zur Führung gegen Manchester United und der deutsche Rekordmeister verwaltet diese bis zum Ablauf der regulären Spielzeit. Wäre da die Nachspielzeit nicht... David Beckham bringt eine Ecke in den Strafraum und Terry Sheringham gleicht aus. Das war die 91. Minute. © Imago

Zwei Minuten später läuft Beckham erneut zur Eckfahne. Seine Flanke findet in "Super-Joker" Ole Gunnar Solksjaer einen Abnehmer, der Norweger bugsiert die Kugel unter die Latte. In der dritten Minute der Nachspielzeit schnappen die "Red Devils" den Bayern den Champions-League-Pokal weg. Ein Tor für die Ewigkeit! © Imago

Die "102-Sekunden von Barcelona" brachten die Engländer in Ekstase. © Imago

Der FC Chelsea überraschte den FC Barcelona an der Stamford Bridge mit einem 3:1-Sieg. Mit jeder Menge Wut im Bauch empfingen die "Katalanen" die "Blues" im Camp Nou im Jahr 2000. Nachdem Dani in der 83. Minute das 3:1 für Barca bejubelte, machte Rivaldo das 4:1 in der 99. Minute. Und das war noch nicht alles... © Imago

... denn Barca-Legende Patrick Kluivert setze dem spannenden Champions-League-Abend mit dem 5:1 die Krone auf! © Imago

Viertelfinale 2004: Im Bernabeu Stadion demonstrierte die vermeintlich beste Elf von Real Madrid noch seine Stärke. Bis zur 83. Minute führten die "Galaktischen" noch 4:1 gegen den AS Monaco. Dann kam Fernando Morientes und schoss das zweite Tor für die Franzosen – verhängnisvoll. Im Rückspiel ging Real zunächst in Führung, doch ein Doppelpack von Ludovic Guily und erneut Morientes warf die Star-Truppe um Zinedine Zidane, Ronaldo, Raul und Luis Figo aus dem Wettbewerb. © Imago

Derportivo La Coruna spielt 2004 gegen den AC Mailand im Viertelfinale. Mit 1:4 gehen die Spanier in Mailand unter. Doch als Deportivo die Italiener empfängt, ist die spanische Angriffslawine durch Nichts zu stoppen. Mittendrin: Trainer-Legende Carlo Ancelotti. Bereits zur Pause steht es 3:0 (Torschütze: Albert Luque). In der 76. Minute besiegelte Francisco Javier das Viertelfinal-Aus der "Rossoneri". © Imago

Das kurioseste Finale um den begehrtesten europäischen Titel lieferten sich der AC Mailand und der FC Liverpool im Jahr 2005 in Istanbul. Ein irres Spiel. Die "Reds" lagen zur Halbzeitpause 0:3 hinten, ehe "die sechs Minuten des Wahnsinns", wie sie Mailand-Trainer Carlo Ancelotti nannte, angebrochen waren. Steven Gerrard, Vladimir Smicer und Xabi Alonso egalisierten den Rückstand von der 54. bis zur 60 Minute. Mailand war geschockt... © Imago

Es ging ins Elfmeterschießen. Europas Fußballer des Jahres trat an: Andrej Shewtschenko. Doch Jerzy Dudek hält. "Ich werde nie begreifen, wie er diesen Ball hat halten können" flüsterte der entrüstete Ukrainer daraufhin ins Mikro. Es war vollbracht. © Imago

Der FC Liverpool gewinnt mit seinem spanischen Trainer Rafael Benitez die Champions League, die Aufholjagd erhebt dieses Spiel zur Legende! Der damals in der zweiten Halbzeit von Benitez eingewechselte "Didi" Hamann war fassungslos: "Es ging eigentlich um Schadensbegrenzung." © Imago

David Villa bejubelt seinen Treffer! Im Champions-League-Achtelfinale 2012/13 gewinnt AC Mailand zuhause gegen den FC Barcelona mit 2:0. Auch dank eines herrlich ansehnlichen Treffers von Kevin-Prince Boateng. Bei den Mailändern keimte Hoffnung auf, doch in der Festung Camp Nou sind Messi und Co. nicht mehr zu beeindrucken. Mit einer 4:0-Packung schicken sie die Rosseneri wieder in die Heimat. © Imago

Frank Lampard packt sich Michael Essien zum zügellosen Jubel-Schrei. Was war geschehen? Nach einem 1:3 beim SSC Neapel sah es duster aus für den FC Chelsea. Unter Interimstrainer Roberto di Matteo waren die "Blues" jedoch wie ausgewechselt. Im Achtelfinale 2012 kämpften sich die Engländer in die Verlängerung. Mit dem 4:1 in der 105. Minute machte Vereinslegende Frank Lampard das Viertelfinale perfekt. Letztlich schlug Chelsea den FC Bayern in einem kuriosen Finale und hob den Henkelpott in den Nachthimmel. © Imago

Roberto di Matteo bejubelt den Sieg mit Fernando Torres. © Imago

WAHNSINN im Signal-Iduna Park! Der BVB war so gut wie ausgeschieden. Nachdem 2:1-Führungstreffer durch Eliseu blieben den Dortmundern nur noch acht Minuten plus Nachspielzeit. Und binnen 70 Sekunden drehten die Borussen die Partie: In der 91. Minute traf Marco Reus zum 2:2, ehe Felipe Santana den Ball in letzter Sekunde zum 3:2 über die Linie drückte.

Mit dem 2:2 wäre Dortmund aufgrund der Auswärtstore-Regel ausgeschieden. Nicht verwunderlich, dass Felipe Santana in der Jubel-Traube verschwindet. © Imago