Sensation! Island qualifiziert sich erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft

Kurz vor der Pause traf der frühere Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson zur Führung. Er kam an der Strafraumkante an den Ball, umkurvte einen Gegenspieler und schießt dann aus rund elf Metern mittig aufs Tor - und hatte Glück, dass der gegnerische Keeper zu früh zu Boden ging. In der zweiten Halbzeit legte Johann Gudmundsson nach. Damit ist Island der kleinste WM-Teilnehmer der Geschichte.

In dem Dreikampf am 10. und letzten Spieltag sicherte sich Kroatien durch einen überraschenden 2:0 (0:0)-Erfolg in der Ukraine den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Der Hoffenheimer Andrej Kramaric war in Kiew der Mann des Abends: Er brachte die Gäste mit einem platzierten Kopfball (62.) in Führung und machte dann alles klar (70.).