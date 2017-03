Sensations-Comeback für Brasilien: Werder-Legende Diego ist zurück

Der frühere Star von Werder und Wolfsburg, der von 2006 bis 2009 (in Bremen) und von 2011 bis 2014 (in Wolfsburg) insgesamt sechs Jahre lang in der Bundesliga spielte (161 Spiele, 57 Tore), wurde von Nationaltrainer Tite für die anstehenden Länderspiele gegen Uruguay (24. März) und Paraguay (29. März) berufen. Tite war er im Benefizspiel für Chapecoense aufgefallen, als er in einer brasilianischen Auswahlmannschaft mitspielte.