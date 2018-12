Sepp Maier: "Oliver Kahn wäre prädestiniert für eine Führungsposition beim FC Bayern"

Immer wieder taucht der Name Oliver Kahn in den Zukunftsplanungen des FC Bayern München auf. Auf der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Freitag sagte Vereins-Präsident Uli Hoeneß: "Oliver Kahn kommt dann infrage, wenn Karl Heinz (Rummenigge; Anm. d. Red.) aufhören sollte. Und bis dahin werden wir uns in Ruhe gedulden und ihn warmhalten."

Kehrt Kahn zurück an die Säbener Straße?

Ein Comeback des langjährigen Weltklasse-Keepers hielten viele für einen klugen Schachzug - nicht nur Fans sondern auch ehemalige Spieler des Klubs.

Auch Torwart-Legende Sepp Maier glaubt, dass Kahn den aktuell auf dem vierten Platz in der Bundesliga rangierenden FC Bayern helfen könnte. "Oliver Kahn wäre prädestiniert für einen Führungsposten beim FC Bayern", sagte Maier gegenüber der Sport Bild: "Oliver bringt alles mit, was es für so eine Aufgabe braucht: Fachwissen, Ehrgeiz und Zuverlässigkeit. Zudem steht er wie wenige andere für den FC Bayern."