Schiedsrichter von Serena Williams spricht: "Heikle Situation"

In einem kurzen Gespräch mit der portugiesischen Zeitung Tribuna Expresso sprach er nun von einer "heiklen Situation." Er sei an die Regeln gebunden. "'A la carte" Entscheidungen zu treffen, wäre nicht möglich. Das Gespräch schloss er mit den Worten "Mache dir keine Sorgen, mir geht es gut" ab. Mehr konnte und durfte er wohl nicht sagen.

Becker kritisiert Williams: "Komplett ausgerastet"

Die Diskussionen um den Wutausbruch von Serena Williams, die Ramos im Anschluss sogar Sexismus unterstellte, sind auch nach dem Abschluss des Turniers weitergegangen. Die Profitennis-Organisation der Damen (WTA) verlangte, Frauen und Männer gleich zu behandeln, wenn sie sich auf dem Platz emotional verhalten. „Wir glauben nicht, dass dies gestern Abend getan wurde“, hieß es in einer am Sonntagabend in New York veröffentlichten Stellungnahme von WTA-Chef Steve Simon zum Endspiel am Samstag. Der internationale Tennis-Verband ITF stärke Ramos dagegen in einer offiziellen Stellungnahme: "Carlos Ramos ist einer der erfahrensten und respektiertesten Schiedsrichter im Tennis. Seine Entscheidungen waren im Einklang mit den entsprechenden Regeln."