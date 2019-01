Nach Verletzung: Serena Williams verliert Australian-Open-Viertelfinale gegen Pliskova

Die Tennis-Rekordjagd von Serena Williams hat bei den Australian Open schon im Viertelfinale ein höchst unglückliches Ende genommen. Nachdem sie beim ersten von vier Matchbällen umknickte, verlor die 37-jährige Amerikanerin trotz einer 5:1-Führung im dritten Satz noch 4:6, 6:4, 5:7 gegen die Tschechin Karolina Pliskova. Damit kann Williams in Melbourne nicht mehr ihren 24. Titel bei Grand-Slam-Turnieren holen und so den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen.

Pliskova: "Das passiert einmal im Leben"

Stan Wawrinka(2014) gewann die Australian Open gegen den Spanier Rafael Nadal mit 6/3 6/2 3/6 6/3. Seitdem hat der Schweitzer weitere Grand Slam-Titel geholt, 2015 gewann er die French Open, im darauffolgenden Jahr siegte er in Wimbeldon. ©

Die frühere US-Open-Halbfinalistin Pliskova meinte am Mittwoch direkt nach ihrem Sieg, den sie selbst kaum noch erwartet hatte: „Eigentlich war ich fast schon in der Umkleide, und jetzt stehe ich hier als Siegerin. Ich war zu passiv, sie war ein bisschen wackelig am Ende.“ Später fügte Pliskova hinzu: „So etwas passiert vielleicht einmal im Leben.“ Anderthalb Sätze lang sah sie schon wie die Siegerin aus, im zweiten Satz lag die bis dahin stark aufschlagende Pliskova nach einem Break 3:2 vorn. Dann gelang Williams die Wende. „Sie ist auf die Bälle gegangen und war aggressiver, ich war zu passiv“, sagte Pliskova.