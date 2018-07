Serge Gnabry formuliert vor seinem ersten Training beim FC Bayern ehrgeizige Ziele

Zugang Serge Gnabry will mit dem FC Bayern in dieser Saison „Minimum einen Titel“ gewinnen. „Der FC Bayern ist ein Verein, den jeder schon von Kindesbeinen kennt – ein Klub mit Riesenerfolgen. Es ist eine Ehre für mich, für Bayern zu spielen“, wurde der 22-Jährige am Sonntag auf der Internetseite des Vereins zitiert. Am Montag nimmt das Ensemble von Neutrainer Niko Kovac das Training auf.