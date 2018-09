Weiterhin keine Reue für Salah-Foul! Sergio Ramos hat "reines Gewissen"

Auch dreieinhalb Monate nach dem Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool zeigt Real-Kapitän Sergio Ramos keine Reue für sein grobes Foul an Mohamed Salah. "Ich wollte noch nie einen Gegenspieler verletzen und habe ein reines Gewissen", sagte der 32-Jährige vor dem Nations-League-Spiel der Spanier am Samstagabend in England. Folglich habe er auch keine Angst vor einem unfreundlichen Empfang im Wembley-Stadion: "Ich mache mir nicht die geringsten Sorgen. Ich weiß, dass englische Fans die Spieler so behandeln, wie sie es verdienen."