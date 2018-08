Sergio Ramos und Co. drohen La Liga mit Streik: "Sind bereit, bis zum Ende zu gehen"

Droht in der spanischen Liga ein Streik? Die neuesten Pläne des Ligaverbandes, Saisonspiele in den USA auszutragen, stießen bei der AFE, die die Interessen der spanischen Fußballer vertritt, auf großen Unmut. "Die Zeit ist gekommen, um ‚Genug‘ zu sagen", empörte sich David Aganzo, Ex-Profi und AFE-Präsident. "Die USA waren der Tropfen, der das Glas zum Überlaufen brachte" , ergänzte der 37-Jährige.

Aganzo: "Spieler in Spanien nicht geschätzt"

Kernpunkt der Kritik ist, dass die Spieler keinerlei Gelegenheit hatten, ihre Meinung zu der heiklen Thematik kundzutun. "Die Profis sind nicht damit einverstanden, dass Entscheidungen unter anderem über Spiele außerhalb von Spanien einseitig getroffen werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir zusammen mit den Fans und Schiedsrichtern die Protagonisten sind", ereiferte sich Aganzo, die Spieler seien in Spanien nicht geschätzt.

Die Amerika-Planungen der Liga sind aber bei weitem nicht das einzige Problem: Der Spielplan des spanischen Oberhauses sieht inzwischen keine Parallelbegegnungen mehr vor. Alle zehn Partien wurden aufgesplittet und finden von Freitag- bis Montagabend statt. Der Abend, insbesondere der späte, ist der nächste Streitpunkt. Am Eröffnungsspieltag der neuen Saison spielten sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona erst um 22:15 - zum großen Ärger der Spieler. Toni Kroos übte in einem Instagram-Post bereits Kritik an der ungewohnten Ansetzung.