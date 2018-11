Serie gerissen: Icefighters Leipzig unterliegen Hamburg mit 2:5

Anzeige

Leipzig. Der Lauf der Exa Icfighters Leipzig ist beendet – und das verdient. Spiel eins nach der Länderspielpause ging gründlich in die Hose. Der Grund: Die Sachsen spielten offen wie ein Scheunentor und machten es den Crocodiles Hamburg wahrlich leicht. Dabei sah es zu Beginn bei der 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)-Heimniederlage eigentlich ganz gut aus. Druckvoll kam das Team von Headcoach Sven Gerike aus der Kabine. Gleich im ersten Wechsel durften die gut 1600 Zuschauer jubeln. Nach 17 Sekunden brachte Kapitän Florian Eichelkraut seine Farben in Front. Bereits vorher hätten er und Velecky die Führung besorgen können. Die Crocodiles schienen noch nicht ganz da zu sein im Kohlrabizirkus. Michal Velecky setzte nach drei Minuten seinen nächsten Schuss nur an den Pfosten. „Wir haben stark angefangen und Scheibe laufen lassen. Hätten wir zwei, drei Tore mehr erzielt in den ersten zehn Minuten, wäre es vermutlich anders gelaufen“, betrachtete Gerike die Anfangsphase im Nachgang.

DURCHKLICKEN: Bilder zum Spiel der Icefighters Leipzig gegen die Crocodiles Hamburg XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla Florian Eichelkraut (Icefighters #93) und Dimitri Komnik (Icefighters #61) beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla Esbjörn / Esbjoern Hofverberg (Icefighters #19) beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla Benjamin Kosianski (Icefighters #27) gegen Crocodiles Torwart Niklas Zoschke und Tom KŸbler (Crocodiles 44) beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla Hubert Berger (Icefighters #95) gegen Josh Mitchell (Crocodiles 25) beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla Icefighters Torwart Eric Hoffmann und Patrick Saggau (Crocodiles 57) beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla Alexander Seifert (Icefighters #10) gegen Tom KŸbler (Crocodiles 44) beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla Michal Velecky (Icefighters #15) vor dem gegnerischen Tor beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla Erek Virch (Icefighters #4) gegen Josh Mitchell (Crocodiles 25) beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla XXX beim Spiel Icefighters Leipzig vs Crocodiles Hamburg, Eishockey, Oberliga Nord, 18.11.2018 © Christian Modla

Anzeige

Gäste-Goalie Niklas Zoschke, bester Mann seiner Mannschaft, musste in den ersten zehn Minuten Schwerstarbeit leisten. „Im ersten Drittel waren wir nicht diszipiniert in unserem System. Wir haben viel zu große Räume gelassen“, war Coach Jacek Plachta mit dem Abschnitt seiner Krokodile nicht zufrieden. Dennoch stellten die Hamburger den Spielverlauf des Drittels auf den Kopf. Gianluca Balla und Dominik Lascheit durften im Doppelpass Torhüter Eric Hoffmann verladen. Gerike frustriert über diese Szene: „Ich habe das als Trainer wohl noch nie erlebt. Meine Mannschaft hat vergessen, an die eigene Zone zu denken.“ Nur 1:1 zur Pause, viel zu fahrlässig die Chancenverwertung der Icefighters.