"Serienknacker" RB Leipzig: Ist der SC Freiburg als nächstes an der Reihe?

RB Leipzig bot gegen den SC Freiburg in der Bundesliga bisher ausschließlich Torspektakel. Am Samstag kann sich das Hasenhüttl-Team in seiner neuen Lieblingsdisziplin weiter verbessern.

Leipzig. Die Fußballer von RB Leipzig sind Spezialisten für schnelles Umschaltspiel, intensives Pressing und inzwischen auch für Gegentore nach Standards. Ein weiteres Spezialgebiet des Teams von Trainer Ralph Hasenhüttl: Serien knacken.

Besonders beeindruckend war der 3:2-Sieg im Oktober in Dortmund, nachdem der BVB 41 Partien und zweieinhalb Jahre nicht im heimischen Stadion verloren hatte. Etwas überraschend auch der deutliche 3:1-Erfolg zum Rückrundenauftakt vergangenen Samstag gegen Schalke, die bis dato 13 Pflichtspiele keine Niederlage kassiert hatten. Unvergessen das 2:1 im Januar 2017 gegen die TSG Hoffenheim, die in Leipzig am 18. Spieltag ihre erste Saisonniederlage einstecken musste.

Torspektakel gegen Freiburg

SC Freiburg – der Name des nächsten Gegners klingt im Vergleich mit den genannten nicht ganz so spektakulär. Doch die Serie der Breisgauer kann sich sehen lassen: Der SCF ist seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen (drei Siege, drei Remis), so lange wie aktuell keine andere Mannschaft und sammelte nach den Bayern die meisten Punkte in dieser Zeit.

Nach den bisherigen Ergebnissen gegen Freiburg im Fußballoberhaus (zweimal 4:1 und einmal 4:0), dürfte alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung für die Leipziger sein. Vor dem Duell beim Tabellen-14. warnt Hasenhüttl allerdings: „Nur Schalke hat es in dieser Saison geschafft, in Freiburg zu gewinnen. Das spricht für den Gegner und meinen Kollegen, der überragende Arbeit abliefert und den ich sehr schätze“, sagt der RB-Coach über Christian Streich. Gladbach und Hoffenheim mussten sich bereits im Schwarzwaldstadion geschlagen geben, der BVB kam im Breisgau nicht über ein 0:0 hinaus.

Forsberg verschleppt Zerrung

Personell schmerzt Hasenhüttl am Wochenende vor allem das Fehlen von Naby Keita, der eine Gelbsperre absitzt und wegen Adduktorenproblemen am Donnerstag auch nicht mit der Mannschaft trainierte. Verzichten muss RB weiterhin auf Verteidiger Marcel Halstenberg, der nach seinem Handbruch und erfolgreicher Operation noch nicht bei 100 Prozent ist. Auf den Außenverteidigerpositionen haben Bernardo sowie Konrad Laimer deshalb erneut sehr gute Karten für die Startelf.

Neue Details wurden am Donnerstag über die Bauchmuskelzerrung von Emil Forsberg bekannt. Wie Hasenhüttl verriet, schleppt der schwedische Nationalspieler das Problem schon länger mit sich herum und lief das ein oder andere Mal mit Schmerzen auf. „Es kann durchaus sein, dass er in der Hinrunde darauf zu wenig Rücksicht genommen und es sich dadurch so kritisch gestaltet hat. Im Endeffekt geht es jetzt darum, dass man nicht nochmal den Fehler macht, ihn in eine Belastung rein zu jagen“, erklärte der RB-Coach. Der seit sieben Wochen verletzte Forsberg stand am Donnerstag erstmals in diesem Jahr auf dem Rasen, absolvierte aber nur eine Laufeinheit.

