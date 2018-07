Bleibt er oder bleibt er nicht? Das war die Frage, die Fußball-Deutschland in den vergangenen Tagen beschäftigte. Nach dem blamablen Aus der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde erbat sich Bundestrainer Joachim Löw einige Tage Bedenkzeit, um zu entscheiden, ob er weiter das Amt des Bundestrainers ausfüllen will.

Nun ist klar: Löw bleibt Bundestrainer und möchte damit auch seinen bis ins Jahr 2022 laufenden Vertrag erfüllen.

Doch diese Entscheidung stößt nicht nur auf Freude

„Den werden wir wohl nie los“, twittert @akoe1968. @chrissahler meint: „Irgendjemand muss doch jetzt mal zurücktreten?!“ @scttysprts findet: „Wenn ein Titelfavorit in der Vorrunde derartig schlecht als Gruppenletzter rausfliegt, darf der Trainer einfach nicht bleiben. Das schafft wieder nur der DFB.“