Nach Akpoguma-Verletzung: Setzt 96-Trainer Doll wieder auf Felipe? 

Am Tag nach dem 2:0 im Kellerduell gegen den 1. FC Nürnberg sprach Trainer Thomas Doll vor dem Training mit Felipe. Der Brasilianer war gegen Nürnberg nicht im Kader. Nach dem Ausfall von Kevin Akpoguma ist Felipe wieder eine Option. Die Startspieler vom Samstag radelten aus oder liefen um den Maschsee. 96-Coach Thomas Doll trainierte mit elf Ersatzleuten auf der Mehrkampfanlage.

Doll kündigte auch für die Woche vor dem Hoffenheimspiel am Samstag „eine knackige Trainingswoche. „Ich trainiere immer so. Da muss Feuer drin sein, und wenn kein Feuer drin ist, dann bringen wir Feuer rein.“ Der 96-Trainer will „kein Tikitaka“ sehen.

Felipe wird nun wieder eine Rolle spielen. Für Kevin Akpoguma, der sich im Spiel die Schulter auskugelte, ist die Saison wohl vorbei. Eine genau Diagnose steht allerdings noch aus.