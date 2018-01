Sex-Beichte der Freundin von Kevin Trapp: Izabel Goulart packt aus

Pech im Spiel, Glück in der Liebe: Das gilt auch für Kevin Trapp. Der 27 Jahre alte Keeper kommt bei Paris Saint-Germain in der französischen Liga nicht zum Zug. Nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu den Parisern verlor der Deutsche zügig seinen Stammplatz beim Klub der Superstars um Neymar und Kylian Mbappé an Alphonse Areola. Dafür hat er seine wahre Liebe gefunden: seine Model-Freundin Izabel Goulart.

In der brasilianischen Youtube-Show von Matheus Mazzafera hat die Trapp-Freundin öffentlich über das Sexleben des Traumpaars gesprochen: „Wir lieben uns reichlich. Vier-, fünfmal pro Woche.“ Ob Trapp diese Auskunft gefällt? Im Verlauf der Sendung wurde die Brasilianerin noch konkreter. Bei Niederlagen von Paris herrsche Flaute im Bett: „Wenn das Team wichtige Spiele verliert, kann ich noch so attraktiv, wunderschön, durchtrainiert, mit Absätzen oder in Unterwäsche sein. Es gibt an diesen Tagen einfach keinen Sex“, sagte sie. „Wenn er gewinnt, schläft allerdings keiner von uns.“