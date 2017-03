SFV-Präsidium wertet Randale aus

Leipzig. Neben dem Sportgericht wird sich auch das Präsidium des Sächsischen Fußballverbandes (SFV) mit der Randale beim Pokalhalbfinale beschäftigen. „Auf der Sitzung am 10. April werden die Geschehnisse ausgewertet“, erklärte SFV-Geschäftsführer Frank Pohl. Auch Maßnahmen für die Zukunft, die so etwas verhindern sollen, sind Thema.

Geplant ist das Austragen des Finales, für das sich Lok Leipzig mit dem 5:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen Schiebock qualifiziert hat, am 25. Mai. Der Gegner lautet entweder CFC oder Zwickau.

Am sogenannten „Finaltag der Amateure“ sollen laut DFB alle 21 Landespokalpartien ausgetragen und in Konferenz live auf ARD übertragen werden. Gastgeber des sächsischen Landespokalfinales wäre Lok Leipzig, weil sie in der Regionalliga kicken. Die möglichen Gegner in der 3. Liga.