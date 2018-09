Nach Absage: Neuer Termin für Dynamo Dresden gegen Hamburger SV steht fest

Die am vergangenen Spieltag abgesagte Begegnung der 2. Bundesliga zwischen der SG Dynamo Dresden und dem Hamburger SV ist für Dienstag, 18. September, um 18.30 Uhr terminiert.

Ärgerlich ist der Termin nicht nur wegen der Ansetzung am Abend eines Wochentages: Parallel zum Spiel findet nämlich auch der erste Spieltag der neuen Champions-League-Saison statt. Die Fans müssen sich daher entscheiden - gucken sie lieber Champions League oder 2. Bundesliga?

Michael Born, Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer, sagte auf der Vereins-Homepage: „Der Wunsch beider Vereine war, das Spiel zeitnah nachzuholen. Aufgrund des Spielplans kam dafür leider nur ein Wochentag in Betracht. Wir hoffen dennoch, dass möglichst viele Fans, die sich wie wir auf die Begegnung gefreut haben, zum neuen Termin dabei sein können.“

Die Begegnung musste neu terminiert werden, weil die DFL das für den vergangenen Samstag angesetzte Spiel auf Initiative des Freistaats Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden wegen des Mangels an verfügbaren Polizeikräften in Folge der Demonstrationen in Chemnitz absagen musste.