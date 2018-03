SG Empor Richtenberg: Remis zum Start in die Rückrunde

Kirch Mulsow. Einen Monat später als geplant starteten die Richtenberger Landesklasse-Fußballer am Sonntag in die Rückrunde. Das Auswärtsspiel beim Mulsower SV stand aufgrund des erneuten Wintereinbruchs zunächst in Frage. Am Ende fand das Spiel aber statt und die Teams trennten sich 3:3 (1:1).