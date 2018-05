SG Empor Richtenberg sichert sich vier Punkte

Anzeige

In einer fairen Landesklassepartie erspielte sich die SG Empor Richtenberg bei der Reserve des FC Förderkader René Schneider am Wochenende ein 1:1 (0:0). Obwohl die Gäste viele Chancen hatten, kamen sie nicht über ein Remis hinaus. Nach zehn Minuten kamen die Richtenberger erstmals gefährlich vor das Gästetor. Enrico Kutz setzte Stürmer Thomas Boljahn mehrfach in Szene. Allerdings gingen die Schüsse am Tor vorbei. Torlos ging es in die Kabinen.

Die Gäste starteten furios in den zweiten Durchgang. Einen Freistoß von Oliver Bollhagen verwertete Stürmer Boljahn zum 1:0. In der 48. Minute strich ein Kutz-Schuss nur Zentimeter über das Förderkader-Tor. Die Gäste hatten viele gute Chancen, konnten sie aber nicht verwerten. In der 82.Minute gelang Rostocker der Ausgleich. Die SG kam noch zu ihrem vermeintlichen 2:1-Treffer. Der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits, so blieb es beim 1:1.

Am Dienstag empfing die SG Empor Richtenberg dann den PSV Ribnitz-Damgarten. Durch ein Eigentor des PSV ging der Gastgeber in der 23. Minute in Führung. Tore von Ousmane Konate (49.) und Stürmer Thomas Boljahn (62.) sorgten für den 3:0-Endstand und den fünften Sieg der Rückrunde.

