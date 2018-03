SG Flensburg Handewitt erreicht Viertelfinale der Champions League 

Die Flensburger haben zum dritten Mal in Serie und zum elften Mal überhaupt die Runde der letzten acht Mannschaften in der Königsklasse erreicht. Bester Werfer beim deutschen Vizemeister war von 6200 Zuschauern in der heimischen Flens-Arena Lasse Svan mit fünf Toren. Bei den Schweden ragte Marian Lipovic (7) heraus.