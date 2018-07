SG SV Odin/VfR 06 Döhren holt südafrikanischen Trainer - Raphael Pyrasch geht zu Hannover 78

Zweitligist SG SV Odin/VfR 06 Döhren geht das Vorhaben Wiederaufstieg überraschend mit ei­nem neuen Coach an. Der Südafrikaner Antonio de Car­valho kommt vom portugiesischen Erstligisten RC da Lousa. Am Dienstag soll er das erste Training leiten. Spielertrainer Raphael Py­rasch hat die SG verlassen und wird die zweite Mannschaft von 78 in der Regionalliga übernehmen.

Nachdem klar war, dass Pyrasch gehen wird, musste die SG schnell handeln. Wichtige Spieler hätten sonst ebenfalls abwandern können – damit wäre das ganze Gefüge ins Wanken geraten. Odins Spartenleiter Julian de Riva stellte den Kontakt zum ehemaligen Stürmer Carvalho her, der 36-jährige Coach soll morgen in Hannover eintreffen und im September dann seine Familie nachholen. Zum Ligastart im August will die SG zudem zwei neue Spieler vorstellen: einen Namibianer für den Sturm und einen Südafrikaner für die Hintermannschaft. „Ganz klar, wir wollen sofort zurück ins Oberhaus“, sagt Odins Sponsorenbeauftragter Horst Josch.