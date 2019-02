Anna Seidel in Dresden vom Pech verfolgt: „Ich habe mich überfordert gefühlt“

Dresden. Die traurigen Augen von Anna Seidel sprachen Bände. Nach dem starken Auftakt beim Heim-Weltcup am Freitag erfüllten sich die Hoffnungen der deutschen Vorzeige-Shorttrackerin am Wochenende eher nicht. Erst hatte die 20-jährige Dresdnerin am Sonnabend als gesetzte Läuferin im 1000-m-Viertelfinale gegen so starke Konkurrenz zu laufen, dass sie nach Platz drei sogar zugab: „Ich habe mich überfordert gefühlt.“ Am Sonntag konnte Seidel im zweiten 1000-m-Viertelfinale, für das sie sich über die Vorläufe qualifiziert hatte, mit einem beherzten Rennen ins Halbfinale laufen. Doch da passierte dann wieder das Missgeschick, das die zweimalige Olympia-Teilnehmerin nun schon eine Weile begleitet: Sie stürzte bei einem Überholmanöver und wurde nachträglich auch noch disqualifiziert. Damit war der Traum vom A- oder zumindest B-Finale ausgeträumt.

Danach kämpfte die Elbestädterin gegen die Tränen und gab enttäuscht zu: „Ich habe die Holländerin eigentlich ganz normal überholt, war schon an ihr vorbei. Leider ist die Entscheidung der Schiedsrichter dann wieder einmal gegen mich ausgefallen. Das zieht sich jetzt schon von Olympia über die EM bis hin zu diesem Heim-Weltcup. Langsam reichen mir diese Déjà-vus. Es ist für mich besonders vor heimischem Publikum ärgerlich, dass ich wieder nicht zeigen konnte, was ich eigentlich drauf habe“, haderte Anna Seidel, die schon in Pyeongchang und zuletzt bei der EM in Dordrecht (Holland) durch Stürze ihre Chancen einbüßte. So bleiben die Plätze zehn und 14 in den beiden 1000-m-Rennen als Ergebnisse in der heimischen Arena stehen.

Damenstaffel mit deutschem Rekord

Als „unglücklich“ bewertete Seidel am Sonnabend zudem auch den Auftritt der deutschen Damen-Staffel. Nach dem tollen Auftakt mit neuem deutschem Rekord am Freitag (DNN berichtete), lief das Halbfinale dann nicht nach Wunsch. Das Quartett, zu dem neben Seidel noch Bianca Walter sowie die jungen Anna-Katharina Gärtner und Gina Jacobs gehörten, belegte „nach vielen Schubsern“, wie Seidel anmerkte, nur den fünften Platz und verpasste damit sogar das B-Finale. Der neue Bundestrainer Stuart Horsepool erklärte: „Den Mädels sind zwei Fehler unterlaufen und die kann man sich auf diesem Niveau einfach nicht erlauben.“

Die deutsche Mixed-Staffel mit Anna Seidel, Bianca Walter, Tobias Pietsch (alle Dresden) und dem Rostocker Adrian Lüdtke kam bei ihrem Weltcup-Debüt am Ende auf Platz acht. Auch dabei lief es für die Lokalmatadoren etwas „unglücklich“. Durch einen Sturz von Lüdtke im Halbfinale verpasste das deutsche Quartett den durchaus möglichen Einzug ins A-Finale. Im B-Finale reichte es dann gegen starke Konkurrenz trotz deutschem Rekord nur für den vierten Rang.

Mammutprogramm für Bianca Walther

Obwohl einige Hoffnungen nicht aufgegangen sind bei diesem Heim-Event, zu dem insgesamt rund 6000 Zuschauer kamen, gab es dennoch auch viele Lichtblicke. So zeigt die Formkurve bei Bianca Walter nach langer Verletzungspause wieder deutlich nach oben. Die 26-Jährige absolvierte bei den Einzel- und Staffel-Wettbewerben mit insgesamt elf Rennen ein wahres Mammutprogramm und konnte sich über einen unerwartet guten zwölften Platz über 1000 m freuen. „Natürlich fehlt mir noch die Grundschnelligkeit, das war auch über 500 m zu sehen. Doch ich merke, dass es vorwärts geht und ich kann jetzt darauf aufbauen“, so die erfahrenste deutsche Läuferin, die zugleich das gesamte Team im Blick hat: „Ich denke, insgesamt haben wir uns gut verkauft. Schön war auch, dass die Trainer elf Athleten von uns in den Einzeldisziplinen an den Start geschickt haben. Sie konnten so viele Erfahrungen sammeln. Das ist für sie sehr motivierend. Vor allem der Mixed-Wettbewerb, an dem wir erstmals teilgenommen haben, hat Spaß gemacht.“