Shorttrackerin Anna Seidel will in Dresden wieder angreifen

Dresden. Shorttrack-Hoffnung Anna Seidel will beim Heim-Weltcup in Dresden wieder angreifen. "Nachdem der Winter für mich mit dem zweiten Platz beim Weltcup in Übersee gut losgegangen war, ist dann die EM mit zwei Stürzen nicht so gelaufen, wie ich es erhofft hatte", sagte die zweimalige Olympia-Teilnehmerin. "Doch jetzt habe ich den kleinen Knick überwunden, bin wieder die Alte", meinte sie.