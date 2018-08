Sicherheitsmängel im neuen Stadion! Tottenham bleibt länger in Wembley

Tottenham Hotspur enttäuscht seine Fans! Eigentlich wollten die "Spurs" am 15. September gegen den FC Liverpool zum ersten Mal im neuen, eigenen Super-Stadion spielen, das derzeit fertig gestellt wird. Doch daraus wird nun nichts, wie die Londoner auf ihrer Website bekannt gaben.

"Jüngste Tests und die Inbetriebnahme haben nun gezeigt, dass es Probleme mit wichtigen Sicherheitssystemen gibt", schrieb der Verein in einer Stellungnahme. Noch sei nicht klar, wann genau Harry Kane, Dele Alli und ihre Mitspieler erstmals im neuen Stadion auflaufen können. "Wir prüfen die Situation und den Zeitplan, um die Fehler in Ordnung zu bringen und nochmals zu testen. Danach werden wir in der Lage sein, einen neuen Zeitplan aufzustellen.