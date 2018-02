Nach brutaler Attacke spricht ein Helfer: „Sie hätten Falk plattgemacht"

Oschatz. "Wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, hätten sie Falk plattgemacht", sagt Rainer Menge. Er war am Sonnabend während der Hallenkreismeisterschaften der F-Junioren in der Oschatzer Döllnitztalsporthalle vor Ort – jenem Turnier also, bei dem Organisator Falk Zschäbitz von mehreren Männern zusammengeschlagen wurde und anschließend ins Krankenhaus musste. Menge kam dazu, als Zschäbitz sich gerade aufgerappelt hatte, sah als erstes eine Beule am Hinterkopf des Offiziellen. "Dann habe ich mich instinktiv vor Falk gestellt und ihn nicht mehr aus den Augen gelassen. Er war komplett durch den Wind, wie traumatisiert", erzählt Menge weiter. Auf die Angreifer habe er in diesem Moment nicht geachtet und deswegen niemanden erkannt.