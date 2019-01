Sie können es also doch noch: Indians feiern Derbyrevanche gegen Scorpions

In den bisherigen Derbys legten die Scorpions los wie die Feuerwehr und lagen zumeist früh und oft recht komfortabel in Führung. Den Indians gelang zwar hin und wieder auch mal der Ausgleich – aber sie liefen prinzipiell immer hinterher. Diesmal machten sie es besser. Zwar gehörte den Gästen die Anfangsphase, auch weil die Scorpions auf Grund einer von Igor Bacek schon nach 15 Sekunden verursachten Strafzeit schon zu Beginn in Überzahl agieren durften. Doch nach dem entschärften Powerplay hatten die Indians die Scorpions-Angriffswucht im Griff. Pohanka vergibt Penalty - Indians lassen viel liegen In der achten Minute erhielt der ECH einen Penaltyschuss. Branislav Pohanka, zuvor von Sebastian Lehmann gefoult, scheiterte aber an Keeper Christoph Mathis. Im weiteren Verlauf scheiterte Roman Pfennings frei vor Mathis (16.), Bacek sogar zwei Mal inklusive seines eigenen Abprallers. Wenige Sekunden später hatten die Indians-Fans, als Mathis schon geschlagen war, bereits den Torschrei auf den Lippen. Nach einem Schuss von Nicolas Turnwald lag die Scheibe frei vor der Torlinie, Lukas Valasek musste nur noch einschieben – Andrej Strakhov hinderte den ECH-Stürmer aber clever, indem er ihn aus dem Gleichgewicht brachte.

Bilder zum Oberliga-Derby zwischen den Hannover Indians und Hannover Scorpions: Dennis Arnold kriegt den Puck nicht im leeren Tor unter. Keeper Kevin Beech war schon geschlagen. ©

Anzeige

"Dreckiges Tor": Weyrauch sorgt für die Führung Im zweiten Drittel setzte sich die Überlegenheit der Gastgeber fort. Turnwald (22.) mit einem Rückhandschuss aus der Drehung, Pfennings (25.) auf Vorarbeit von Pohanka sowie Bacek (25.) und Thore Weyrauch (28.) vergaben das längst fällige 1:0. Auf der Gegenseite blieben die Scorpions aber gefährlich bei Kontern. Für Sean Fischer (24.) ergab sich gleich zwei Mal die Schusschance. In der 35. Minute war es aber soweit, als Weyrauch in einer unübersichtlichen Situation Torschütze des 1:0 war – ein „dreckiges Tor“, wie man im Eishockey sagt. Es war das erste Mal in dieser Saison, dass die Indians in einem Derby in Front gehen konnten. Morczinietz erhöht, Bacek macht alles klar Im Schlussdrittel setzte sich der Kampf der ersten 40 Minuten fort: Kein Zentimeter auf dem Eis wurde dem Gegner gegönnt – und das alles fair, erst in den Schlussminuten gab es mehrere Raufereien. Mit der Ruhe und Übersicht eines Routiniers gelang Andreas Morczinietz das 2:0. Der 40-Jährige wartete nach einem Abpraller lange, bis die Schussbahn frei war und vollstreckte zum 2:0 (50.). Nach einem Konter belohnte sich auch Bacek mit seinem Treffer zum 3:0 (54.).